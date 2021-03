Pelea entre Fabra e Izquierdoz: Boca Juniors tomó una salomónica decisión

Las ánimos siguen algo caldeado en Boca Juniors tras la derrota frente a Talleres de Córdoba y también por el gran momento extradeportivo que se vivió el pasado domingo en La Bombonera.

El Xeneize no hallaba los caminos para recuperarse del 0-1 ante el cuadro cordobés y hubo una fuerte reprimenda del subcapitán para el colombiano, que no se bancó los ademanes de su compañero y le corrió la cara con su mano. Cali prefirió por no hacer más evidente la escena en ese instante pero cuentan que el vestuario fue un hervidero en el entretiempo. El técnico mantuvo a ambos en cancha aunque en el complemento sacó a Izquierdoz para darle minutos a Marcos Rojo.

Ahora, de cara al partido por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Defensores de Belgrano (este miércoles desde las 20:10 en el estadio Ciudad de La Plata), Russo decidió que ambos estén presentes en la nómina aunque, según pudo avergiuar Infobae, ambos jugadores fueron sancionados por el cuerpo técnico y el resto de sus compañeros. Como suele suceder con este tipo de faltas que rompen con la armonía del grupo y se exponen como un mal ejemplo para los juveniles del plantel, los implicados en el episodio afrontarán una multa económica: la cifra impuesta puertas adentro no trascendió.

Respecto a la nómina de concentrados para el choque de mañana que puede depositar a Boca en la instancia de octavos (allí podría cruzarse con River, siempre y cuando el Millonario elimine a Atlético Tucumán) hubo dos bajas de peso: Carlos Tevez, quien arrastra un esguince de tobillo derecho y será preservado para el fin de semana, y Ramón Ábila.

¿Qué pasa con Wanchope? El delantero se recuperó hace semanas de una operación de hernia inguinal a la que se sometió el 18 de enero. Sin embargo Russo no lo ve bien desde lo físico y futbolístico y por eso no lo concentró en ninguno de los últimos partidos (de hecho fue incluido en la práctica de fútbol solo una vez). El cordobés pudo haber sido considerado para los compromisos con Vélez, River y Talleres pero siempre lo vio desde afuera.

En medio de sus exclusiones arribó una oferta por él desde el exterior: está avanzada su salida a préstamo a la MLS. El representante del jugador de 31 años advirtió al Consejo de Fútbol sobre la inminente propuesta formal del Minnesota United, equipo en el que milita Emanuel Bebelo Reynoso. Ahora solamente resta que arriben los papeles membretados para formalizar la cesión hasta diciembre de 2021, por lo que el futuro de Ábila es una ingónita de cara al año próximo, teniendo en cuenta que su vínculo expira a mediados de 2022.