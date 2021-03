A 10 años de la inauguración del Bicentenario: los 10 espectáculos que hicieron historia

Inaugurado un 16 de marzo de 2011, con la presencia del entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona y autoridades provinciales y nacionales, se presentó la selección Argentina de Fútbol, ante un estadio colmado y con victoria de la celeste y blanca por 4 a 1 frente a Venezuela.

Con una capacidad máxima de 25.000 espectadores, el estadio pocitano se convirtió en el principal recinto sanjuanino para deportes como fútbol y rugby, llegando a albergar tres partidos de la Copa América 2011, ya que Uruguay vs Perú, Chile vs México y Chile vs Venezuela, se disputaron en julio de ese año, siendo el primer gran evento, luego de la inauguración, en disputarse en el novel San Juan del Bicentenario.

La Copa Argentina también fue protagonista ya que desde el 28 de septiembre del 2011 que se disputó el primer partido de este torneo entre Unión de Villa Krause y Juventud Unidad de San Luis, hasta finales del 2015, fue uno de los estadios utilizados por este torneo nacional para disputa de partidos de diferentes instancias, destacando la final del 2012 ganada por Boca Juniors.

Sin embargo, no solamente el fútbol o el rugby utilizaron el coloso sanjuanino. En noviembre del 2014, el estacionamiento del estadio del Bicentenario fue utilizado para el paddock del ISDE Sixs Days 2014, la competencia más importante del enduro mundial, y que tuvo a San Juan como sede por primera y única vez en nuestro país.

En la gestión del gobernador Sergio Uñac, y ante la implementación de priorizar al deporte como política de estado, el San Juan del Bicentenario pasó a ser la infraestructura deportiva más importante de la provincia, junto al estadio Aldo Cantoni. Por ello, se reorganizó el equipo de trabajo, buscando el mejor mantenimiento del campo de juego, junto con la estructura del coloso pocitano, que comenzó a lucir gigantografías acordes a un estadio de estas características, junto con el embellecimiento general de sus jardines y sectores de ingreso, como así también la terminación del asfaltado de sus estacionamientos colindantes, duplicando los sectores destinado a tal fin.

La cronología de los principales eventos deportivos llevados a cabo en la gestión del gobernador Uñac, a los que debemos agregar los del futbol sanjuanino, fueron los siguientes:

-Domingo 17 de enero del 2016: se realizó el primer espectáculo deportivo de su gestión en este escenario, con la disputa de la “Copa Cruce de los Andes” entre Boca Juniors y el Emelec de Ecuador, con victoria xeneize por 3 a 0.

-Sábado 13 de febrero de 2016: se disputó la segunda fecha del Américas Rugby Championship, donde se enfrentaron Los Pumas con el seleccionado de Chile. El conjunto nacional derrotó a su par chileno por 52 a 15.

-Martes 10 de mayo del 2016: Copa Argentina 32avos de final Temperley cayó 2 a 1 con Estudiantes de San Luis

-Martes 18 de mayo de 2016: Copa Argentina 32avos de final San Martín cayó con Instituto de Córdoba por 1 a 0.

-Domingo 29 de mayo del 2016: llegó a la provincia la selección Argentina de Sordos. En la provincia comenzaron a prepararse para el mundial que jugaron en Italia y en cuyo seleccionado nacional jugaron los sanjuaninos Ricardo Mestre y Juan Pablo Nehin, que finalizaron sus entrenamientos con un encuentro amistoso en el Estadio del Bicentenario enfrentando a un combinado de ex y actuales jugadores de futbol local.

-Sábado 11 de junio de 2016: Encuentro de Rugby Infantil del que participaron 9 divisiones, desde la M6 a la M14, con la participación de los clubes sanjuaninos San Juan Rugby, Huazihul, Alfiles, Jockey, Pocito Rugby, Caucete Rugby y las divisiones iniciales de la reciente escuela del club Ausonia. La visita de los equipos cordobeses de La Tablada, Jockey de Villa María y Córdoba Rugby, también el Lawn Tennis de Santiago del Estero, el Neuquén Rugby y los equipos mendocinos de Liceo, Marista y Universitario.



-Miércoles 29 de junio del 2016: Boca Juniors y Güemes de Santiago del Estero se enfrentaron por los 32avos de final de la Copa Argentina de Futbol. Ante más de 18.000 espectadores, que le dieron calor a una fría noche sanjuanina, el xeneize se impuso por 4 a 0

-Viernes 22 de julio de 2016: Copa Argentina por 32avos de final Quilmes y Unión Aconquija empataron 2 a 2 y en penales fue victoria del equipo catamarqueño por 4 a 2

-Viernes 12 de agosto de 2016: Copa Argentina 16avos de final Huracán y Belgrano de Córdoba empataron 1 a 1 pero los cordobeses se impusieron por penales 5 a 3

-Sábado 13 de agosto del 2016: San Juan fue sede de la Copa “Haciendo Lío Papa Francisco”, organizada por la Fundación San Plácido junto a la Asociación Haciendo Lio, artistas y deportistas provinciales y nacionales participaron de un encuentro de fútbol, con la presencia de la selección Argentina de baja estatura y varias personalidades del deporte y la política local, como del ambiente artístico nacional.

-Miércoles 17 de agosto de 2016: 16avos de final victoria de Gimnasia y Esgrima de La Plata por 2 a 0 frente a Instituto de Córdoba

-Sábado 3 de septiembre de 2016: Copa Argentina cuartos de final Belgrano derrotó a Defensa y Justicia por 2 a 1

-Jueves 22 de septiembre de 2016: Por octavos de final de la Copa Argentina, River Plate derrotó por 1 a 0 a Arsenal de Sarandí

-Martes 15 de noviembre del 2016: Victoria por 3 a 0 de la selección Argentina de Fútbol frente a Colombia por la Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Fútbol Rusia 2018. En San Juan la selección Argentina dirigida por Edgardo Bauza volvió al triunfo después de 5 partidos sin poder ganar y de la mano de Leonel Messi, que marcó el primer gol de tiro libre. Los dos goles restantes fueron convertidos por Lucas Pratto y Ángel Di María.

-Jueves 24 de noviembre del 2016: Se realizó la apertura de los Juegos Intercolegiales Regionales, con la presencia de las delegaciones de San Juan, San Luis y Mendoza

-Jueves 1 de diciembre de 2016: Semifinal de la Copa Argentina con victoria de River Plate por 2 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata

-Viernes 3 de febrero de 2017: Copa Argentina partido de ida por la primera eliminatoria Fase Preliminar Regional Grupo B enfrentando a Peñarol con Colón Junior, con victoria bohemia por 2 a 1



-Martes 14 de febrero del 2017: Por la Copa Argentina, el equipo sanjuanino de Peñarol jugó en condición de local en el San Juan del Bicentenario. El Bohemio i­gualó 1 a 1 en el partido de vuel­ta ante Pacífico de General Al­vear, sumando un global de 2 a 1 para los mendocinos, que a­vanzaron de ronda y los sanjuaninos quedaron en el camino.

-Martes 14 de narzo del 2017: Copa Argentina por la Fase Preliminar Regional Grupo A, partido de ida, con victoria de Unión de Villa Krause 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza

-Sábado 10 de junio del 2017: Test Match entre Los Pumas e Inglaterra con victoria visitante por 38 a 34 y con un estadio totalmente colmado, que presenció cómo se escapó la victoria de Argentina con un try inglés a los 38 minutos del segundo tiempo

-Sábado 2 de septiembre del 2017: Boca y River jugaron en San Juan en un Estadio del Bicentenario que estuvo colmado con hinchas de ambos clubes que pudieron observar una fiesta única. Fuel el primer superclásico jugado en la provincia. El xeneize se impuso por 1-0 con gol de Junior Benitez y se quedó con la Copa BBVA y Copa Difunta Correa. El partido fue el último disputado en nuestro país con la presencia de ambas hinchadas.

-Miércoles 18 de Octubre de 2017: El estadio San Juan del Bicentenario fue escenario de un nuevo encuentro por la Copa Argentina correspondiente a cuartos de final, entre River Plate y Atlanta, que concluyó con el triunfo millonario por 4 a 1 con goles de Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Carlos Auzqui, mientras que para Atlanta descontó Adrián Martínez.

-5 al 19 de noviembre de 2017: Campeonato Sudamericano Sub 15 de fútbol masculino. En San Juan se juega el grupo A, integrado por Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, República Checa y Paraguay. Además se disputó un partido en instancia de semifinales y la gran final. Los chicos dirigidos por Diego Placente derrotaron a Brasil por 3 a 2 y se coronaron campeones.

-7 al 25 de marzo del 2018: campeonato Sudamericano Sub 17 de Fútbol femenino. San Juan fue sede de las dos zonas compuestas por los 10 seleccionados sudamericanos. El podio final del campeonato lo integraron Brasil, campeón y Colombia subcampeón, mientras que Argentina finalizó séptima.

-Sábado 9 de junio de 2018: Por la ventana de junio, en San Juan se abre la temporada internacional de esa temporada con el test match entre la selección Argentina de Rugby y Gales. Los Pumas no pudieron con los dragones rojos, y ante 23000 espectadores cayeron por 23 a 10

-Viernes 7 de junio de 2019: Los sanjuaninos y el Bicentenario fueron testigos de la victoria de la selección Argentina de Fútbol, que derrotó por 5 a 1 a Nicaragua. El partido fue despedida de la selección nacional antes de su viaje a la Copa América en Brasil. Los goles argentinos fueron convertidos por Lionel Messi (2), Lautaro Martínez (2) y Roberto Pereyra. Descontó Juan Barrera de penal

-10 al 16 de noviembre del 2019: XXII edición de Los Juegos Binacionales disputados en San Juan entre 4 provincias argentinas (San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba) y 4 regiones chilenas (Metropolitana, Maule, O'Higgins y Valparaíso) y contó con la participación de 1500 chicos. El fútbol femenino tuvo su sede en el estadio San Juan del Bicentenario

-23 de noviembre de 2019: Encuentro de Rugby Infantil con la participación de los equipos sanjuaninos Universidad, San Juan RC, Jockey RC, Huazihul SJRC, Caucete RC, Pocito RC y Sporting Club Alfiles en categorías M5 a M14.

-11 al 19 de enero 2020: San Juan fue protagonista del verano con la Copa Schenider, con la presencia de Boca, Racing, San Lorenzo, Huracán, Talleres, Atlético Paranaense (Brasil) y Universitario (Perú) fueron los protagonistas del Fútbol Internacional de Verano, que solo se disputó en nuestra provincia. Boca Juniors se adjudicó la Copa al derrotar a Atlético Paranaense por 3 a 1

-Miércoles 22 de enero de 2020: Se disputó la “Copa Clásico San Juan” entre el Club San Martín y Sportivo Desamparados. La copa se la llevó el equipo víbora que ganó el partido por 1 a 0 con gol de Ricardo Tapia

-Miércoles 19 de febrero de 2020: Copa Argentina 32avos de final Sportivo Desamparados vs Peñarol con victoria del Bohemio por 4 a 1 y pasaje a la próxima ronda

-Del 4 al 20 de marzo de 2020: campeonato Sudamericano Sub 20 femenino con la presencia de la zona A con Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en nuestra provincia. El torneo que tuvo a la zona B en San Luis, debió suspenderse después de finalizar la primera fase, el 13 de marzo, por el inicio de la cuarentena por la Pandemia de COVID-19

-Domingo 6 de diciembre de 2021. Final de la Edición 54° de la Copa de Campeones donde Instituto La Laja se consagró campeón. El club albardonero venció a San Martín de Cañada Honda y alzó aquél título por primera vez en sus 91 años de vida. Villa Ibáñez de Ullum, completó el podio.

-Sábado 16 de enero 2021: final Copa Complementación Copa Diego Armando Maradona entre Vélez Sarsfield y Rosario Central, con victoria para el primero por 3 a 1

-Domingo 17 de enero 2021: Final de la Copa Diego Armando Maradona entre Boca Juniors y Banfield. En el tiempo regular empataron 1 a 1 con goles de Cardona para el xeneise y Lollo para el taladro. En la definición desde el punto del penal Boca fue más efectivo y se quedó con la Copa Diego Maradona.

