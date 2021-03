El 'Pupi' Zanetti habló y puso a Europa patas para arriba: "Messi..."

Javier 'Pupi' Zanetti se ha convertido en protagonistas en las últimas en Europa tras asegurar cuál será el futuro de Lionel Messi.

La Pulga es pretendido por varios grandes del Viejo Continente, pero la victoria de Laporta en las elecciones del FC Barcelona puede hacerle replantear una salida que anuncio a mediados del 2020.

"Messi seguirá en el Barcelona", respondió tajante el exfutbolista en una entrevista con ONtime Sports. "¿Leo algún día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas", señaló.

Zanetti descartó de esta manera cualquier especulación por un potencial arribo del rosarino al club milanés, con el que se lo vinculó en cada conflicto que mantuvo con la dirigencia de Barcelona.

Cabe recordar que el expresidente de Inter, Massimo Moratti, siempre hizo público su deseo de incorporar a Messi. Y en septiembre pasado hasta quiso acercar capitales privados frente a la chance que se abrió cuando el crack rosarino mandó el telegrama al club catalán para irse.

Messi quedará en libertad de acción el 30 de junio, por lo que las hipótesis acerca de una potencial partida se abrieron desde hace un tiempo, con el Manchester City y el PSG a la cabeza, aunque la llegada de Joan Laporta el fin de semana pasado a la presidencia del club culé renovó la esperanza de una continuidad.