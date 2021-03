Tras el escándalo con la "U", periodistas de todo el país apoyaron a Ovalados

Una foto tomada por dos periodistas de la página Ovalados del encuentro entre el San Juan Rugby Club y la Universidad, en la que se ve la presencia de público, sin barbijo y sin cumplir con el distanciamiento social, generó polémica.

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, muchos jugadores del deporte se mostraron disgustados con los periodistas que llevan adelante la página, porque "publicaron cosas innecesarias" y los tildaron de "desleales por tratar de generar conflictos".

Ante esta situación, periodistas de todo el país firmaron una nota dirigida a la "U" y a la Unión Sanjuanina de Rugby, en modo de apoyo a los colegas acusados.

Lee la nota completa:

Los abajo firmantes, periodistas de distintos puntos del país y especializados en rugby, manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones acusatorias de algunos actores del rugby sanjuanino, que descalificaron el trabajo periodístico de los colegas del portal Ovalados.



Nada más ajeno a la realidad calificar de "desleales" o "mal intencionados" a los periodistas en cuestión, y es un disparate agraviarlos por la publicación de una fotografía que evidencia el incumplimiento institucional del protocolo sanitario dispuesto.



Tras haber pasado un año difícil para todos, en el cual la salud estuvo en juego a nivel mundial y nuestro rugby en el ojo de la tormenta a nivel nacional no queremos que por irresponsabilidades o desorganizaciones nuestros clubes sean focos de contagios de una pandemia que está lejos de ceder y por ende nuestro deporte vuelva a ser señalado con el dedo acusador. Clubes, dirigentes, jugadores, público y periodistas empujamos todos juntos para que el rugby sea nuestro hogar y crezca, y si algo está mal debemos decirlo.



Por eso resulta necesario recordar, en este contexto, que la labor periodística no consiste en ser cómplices de quienes incumplen con las reglamentaciones vigentes. Por lo contrario, nuestro rol es de comunicadores comprometidos con la realidad. Si incumplimos ese mandato, flaco favor le haríamos a la sociedad en general y al rugby en particular.



Ante esto consideramos imperioso solicitar que se respete nuestro trabajo, y nuestra opinión, ya que al igual que ustedes buscamos lo mejor para el deporte que amamos.



Atte.



Jorge Ciccodicola - Rugby Champagne

Miguel Ángel Markman - Mesa de Rugby

Mariano Jaime - Pasión & Deporte

Leonardo Leveroni - Revista Tocata La Previa

Sergio Gómez - Después del Try

José Luis López Núñez - Rugby Champagne

Sergio Renna

Horacio Gambarte

Gustavo Severo- AM1440 y Aquí Rugby

Víctor Cuello- Rugby Full

Juan Gasparini – Gaspafotos

Pablo Oriz

Luciano Ifran - Juego Continuado

Hernando De Cillia - Rugby Champagne

Nico Lucuix – La Ovalada

Jorge Skaf - Norte Rugby

Horacio Cortés - Norte Rugby

Ricardo Sbrana - Diario La Nueva de Bahía Blanca

Ramiro Ensinas - Web Rugby de Salta y Try en el Aire Radio

Manuel Raimundo Cardozo –

Rafael Laria - Segura Afuera

Jorge Búsico – La Nación

Virginia Aráoz -

Gabriel Sarquis - Diario Marca