Con un sanjuanino, un equipo alemán fue campeón por primera vez en su historia

"Es un logro histórico. Estoy contento de formar parte de este primer título para el club", cuenta Rodrigo Quiroga, el sanjuanino de 33 años que sigue escribiendo páginas doras en el vóley. Esta vez alzó la Copa Alemana con el United Volleys, un club que se fundó hace seis años y ahora logra su primer título en su corta historia.

El equipo de Frankfurt ganó la final masculina contra los Netzhoppers KW-Bestensee 3-0 (25:23, 25:21, 25:22), este último domingo en el Mannheim. En el camino hacia el título, el United Volleys derrotó sorprendentemente al VfB Friedrichshafen, 16 veces ganador, en las semifinales.

El sanjuanino no fue parte del último cotejo por un desgarro, aún así festejó con bombos y platillos la consagración del club que integra desde septiembre pasado. "No fue lindo vivir las finales desde afuera, todavía me quedan unos días más de recuperación. Si hacía falta, entraba, pero lo ganamos en el tercer set. De todos modos la felicidad es la misma", sostiene.

Ahora Quiroga encarará los últimos dos partidos de la Fase Regular de la Liga de Voleibol de Alemania, para después pensar en los Play Off. "Esta copa es una motivación y empuje anímico muy grande para transitar esta etapa, que es más desgastante. Se hace todo más llevadero después de haber logrado un título. Vamos a seguir laburando de la mejor manera para lo que viene. Va a ser duro, pero seguimos soñando con el título de la liga", expresa.