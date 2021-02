Vuelve el rugby sin scrum ni tercer tiempo ¿qué opinan referentes sanjuaninos?

El rugby está listo para volver a la acción después de un año y medio de parálisis, no obstante, habrá que tener paciencia para que el deporte recupere su fisonomía natural. Ya que la Unión Argentina de Rugby (UAR) determinó que no habrá tercer tiempo ni uso de vestuarios y agregó otra disposición, tendiente a reducir el riesgo lesiones graves luego de la larga inactividad: el scrum será simulado, es decir, el equipo que tirará la pelota la sacará de la formación sin empuje. La medida fue dispuesta por el área de Competencia y Desarrollo de la UAR, tiene carácter de obligatoria en todas las categorías competitivas y afecta a todas las uniones del país.

La novedad provocó distintas reacciones en el ambiente local que dieron sus respectivas explicaciones a este diario.

"Noto medio contradictorias a las medidas que tomó la UAR, le han quitado la esencia al deporte. Los primeras líneas vamos a ser lo más afectado. Creó que hay situaciones que son más riesgosas que el scrum y no considero que esta medida sea algo oportuno", sostuvo Nicolás Martínez, jugador de Universitarios (la U) a este diario. Y agregó que "si es por evitar el contacto deberíamos sacar el maul, el tackle , pero no sacar algo que es la esencia misma del deporte, así se desvirtúa tu posición, hasta te diría que no tiene sentido que juegue un primera línea". En cuanto a evitar lesiones, el pilar de la U sostuvo que "seguramente en un primer momento se van a notar menos lesiones, pero van a seguir habiendo otras situaciones que también son riesgosas".

Otro de los jugadores que dio su opinión fue Sebastián Diez, que también juega de primera línea, pero en San Juan Rugby Club. "La verdad como una primera medida estoy contento porque se vuelve a la actividad. En cuanto al scrum no me parece mal que lo hagan de manera gradual, pero sería bueno que las autoridades se comprometan en volver a la normalidad en un lapso de tiempo corto. Ahora si lo sacas por un año es una ridiculez", afirmó. Y agregó que "la formación fija requiere de puestos claves para poder realizarse, sino es tener un jugador y no darle la utilidad a ese puesto", sostuvo el pilar que lleva 10 años en esa posición y viene de una familia con otros jugadores reconocidos en el mismo puesto como Antonio Diez, un legendario del rugby local.

Gabriel Pizzaro, que fue jugador de rugby en el seleccionado de Italia, en la provincia de Córdoba y que este año probablemente no juegue por cuestiones personales en el Jockey Club, dijo que "la verdad no sé que cambiaría tocarse al entrar en una formación grande y no empujar. Creo que se le quita la esencia de lo que tiene el rugby que es un deporte único en el mundo. Es algo importante que va modificar en el desarrollo de un juego". Y agregó que "el scrum es vital desde lo anímico, en mi caso siempre jugué de 3/4 y cuando vos veías a tus compañeros ganar el scrum te sentías más seguro, tenías la sensación de que iba a ser un buen día digamos".

Otras de las modificaciones llamativas es que no se va a desarrollar el clásico tercer tiempo, donde jugadores se sientan a compartir alguna comida entre compañeros y rivales del encuentro. "No tener tercer tiempo es también sacarle una esencia al deporte. Ese momento es importante porque se comparte la derrota o la victoria, es donde se terminan todos los roces del partido", sostuvo Pizzaro. Quien fue tajante en su opinión: "Si te podes sentar en un bar en la noche, por qué no te podes sentar en un club siguiendo el protocolo, igual el hecho de que podamos entrar a una cancha es muy importante, lo otro ya se verá".

Quien si avaló la decisión fue Marcelo Bensi del San Juan Rugby Club. "Me parece acertada la decisión, con esto se va a cuidar más a los jugadores después de estar un año parado y se van a evitar lesiones". Y fundamentó que "el contacto va a estar igual, pero la situación más riesgosa es siempre en el scrum".

En cuanto al año de parálisis en materia deportiva, Bensi afirmó que "ha sido muy difícil el trabajo en la cabeza, al no poder competir no hay motivación para salir a entrenar, pero estos primeros partidos que se vienen van a ser muy importantes para volver al ruedo". Será dentro de dos semanas cuando comience el Torneo Ricardo Otero, que juntará a los equipos locales del Jockey, San Juan Rugby, Universitario y Huazihul nuevamente en las canchas sin público. En tanto que las divisiones de reserva, también llamadas intermedias, se sumarán en los días siguientes contando también el club Alfiles como uno de sus participantes.