¿Lo dijo o no lo dijo? Vecchio y su verdad sobre los '20 palos'

El futbolista Emiliano Vecchio y el árbitro Andrés Merlos protagonizaron, tal vez, uno de los momentos más insólitos de los últimos años en el fútbol argentino. Es que en el partido entre Rosario Central y Argentinos, después de varios intercambios, el volante canalla se puso a discutir cerca del área con el árbitro y, en plena calentura, le soltó un polémico "tengo 20 palos verdes en el banco".

Pero la cosa no terminó ahí, porque el juez fue todavía más allá y se acercó a Jorge Broun, arquero de Central, para relatarle lo sucedido: "Con todo respeto, Fatura, vos sabés que yo te banco. 'Tengo 30 palos verdes' me dijo". Luego de pedirle disculpas en pleno partido, el jugador decidió explicar lo sucedido y, más allá de mostrarse apenado por la situación, apuntó contra el trato del árbitro.

"Me da mucha vergüenza, la gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No soy de enojarme mucho. Tal vez yo me acerqué, se lo dije cerca. El anteriormente me había dicho varias cosas para que yo llegue a ese punto también, él tienen un trato muy especial con los jugadores. Yo no soy de hacer esas cosas, no soy de enojarme", explicó en diálogo con Jugador 23.

Además, en la misma línea, agregó: "Después fui y le pedí disculpas. Le dije 'Mirá, independientemente de que vos te equivocaste, me dijiste lo que me dijiste, yo también. Somos seres humanos y no es un buen ejemplo'. Me dio un poco de vergüenza".

Hecha la aclaración, llegó el momento de despejar las dudas y desde el piso le preguntaron si era verdad que tenía esa plata en el banco. Con una sonrisa en la cara, el volante aclaró: "Primero que es mentira, obviamente. Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras. Imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo. Hay cosas que para mí quedan dentro de la cancha. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche. Me dijo algunas cosas, yo le respondí. Igualmente ya veníamos así desde el partido de Banfield, allá, el 1-1. Veníamos un poco cruzados los dos. Son cosas que pasan".

Luego de dejar nuevamente en claro que no cuenta con esa plata en la banco, Vecchio, de pasos por el Fuenlabrada de España, Corinthians, Barueri y Santos, Colo Colo de Chile, Qatar FC, Al Ittihad de Arabia Saudita, Shabab Dubai de Emiratos Arabes y Bolívar, terminó revelando que tiene un departamento en el lujoso Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Fuente: Olé