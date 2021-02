El enorme gesto de Boca con el sanjuanino "Wey" Zapata

La fuerza y voluntad Alberto "Wey" Zapata sigue siendo un ejemplo dentro y fuera de su ambiente, el motocross. Su historia recorrió el mundo, llegó a los medios televisivos más importantes del país e incluso conmovió a uno de los gigantes del fútbol: Boca Juniors.

Es que el sanjuanino, en su viaje a Buenos Aires para seguir de cerca la fabricación de su prótesis, fue invitado por los dirigentes del Xeneize a la mismísima Bombonera. "Fue un sueño hecho realidad, algo que veía lejano. Entrar y conocer a los dirigentes, la cancha, fue asombroso. Sigo sorprendido de las oportunidades que me regala la vida", comentó el piloto, quien sufrió un accidente en auto, perdió uno de sus brazos y volvió a correr.

Un ejemplo de garra xeneize Alberto Wey Zapata, corredor de motos de 23 au00f1os que a fines del 2020 perdiu00f3 un brazo en... Posted by BOCA on Wednesday, February 10, 2021

Zapata contó que en el club de la Ribera le obsequiaron una camiseta, buzos y lapiceras. Además lo invitaron a uno de los entrenamientos del plantel mayor, que se dará en las próximas semanas cuando regrese a Buenos Aires. "Me dieron un montón de cosas, de banderas. Estoy súper feliz. Parece que Dios me está dando más de lo que me ha quitado. Esto es pura alegría y felicidad, momentos únicos que me marcan para siempre", señaló.