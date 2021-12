Los "piqueteros", imparables: Escuela ganó en su tierra y es líder

Electrizante final tuvo la segunda etapa de la Vuelta a Calingasta, con los ciclistas de la Agrupación Virgen de Fátima como protagonistas. Es que Nicolás Tivani, quien ganó en la primera etapa, y su compañero Ricardo Escuela terminaron juntos sobre los metros finales, pero fue el barrealino quien aceleró a fondo en su tierra y se quedó con la victoria.

Así, la etapa terminó con Escuela primero y líder de la clasificación general. Tivani, quien ganó por la mañana y fue segundo por la tarde, es ahora el escolta de su compañero. Tercero en la general quedó Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero), y cuarto Maximiliano Navarrete (Municipalidad de Rawson).

"Los compañeros hicieron un gran trabajo, lo importante es que las piernas respondieron. Sin dudas que me gustaría ganar esta carrera, porque es la única carrera que me falta. Ojalá Escuela me lo permita", expresó a Radio La Voz el joven Tivani, de gran temporada, respecto a la competencia se da ahora con su compañero de escuadra.

Escuela, por su parte, sólo se limitó a decir que "es importante lo que hicimos, veremos qué pasa el domingo. Vamos a salir a defender, tenemos dos cartas para jugar".

La Vuelta a Calingasta tendrá un infartante final este domingo, con el circuito más largo: serán 125 kilómetros y por primera vez se visitará la Pampa del Leoncito.