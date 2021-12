El futbolista sanjuanino que jugó un partido, marcó un gol y se casó ¡en 4 horas!

El futbolista sanjuanino Franco Lepe Gil vivió las horas más revolucionadas de su vida. En cuatro horas, el volante de Alianza disputó el encuentro ante Angaqueros, marcó un gol y se casó con Laura Noguera, el amor de su vida y madre de sus dos hijas.

Fue toda una locura. En la fase inicial del Torneo Regional Amateur no había sido titular y recién se le dio este sábado, en el inicio de los Play Off. Pese a que a las 21 horas debía estar en la Iglesia, se las ingenió para estar presente en el departamento San Martín.

"Mi pareja me decía que en todo trabajo te tienen que dar permiso para estas situaciones, te dan el día libre. Pero no jugué en la fase clasificatoria y ahora me tocaba entrar de titular. Fue complicado, pero pude llegar", comentó el jugador a Tiempo de San Juan.

El partido arrancó a las 17hs y finalizó pasadas las siete de la tarde. En la puerta de la cancha lo esperó su tío, quien lo trasladó a la ciudad para prepararse para dar el sí. "Me cambié en la casa de él y a las 21.15 ya estaba en la iglesia. Menos mal que se jugó a esa hora, porque si iba a las 18hs se ponía brava la cosa", comentó.

Franco vivió un día especial e inolvidable, por su unión religiosa con Laura y el tanto que marcó en la victoria por 3-0 de Alianza frente a Angaqueros."Estoy muy contento con el triunfo, por el gol y la oportunidad que me dieron, la aproveché al máximo. Tenía que demostrar que estaba a la altura. También estoy muy contento por el casamiento", apuntó el futbolista sanjuanino.