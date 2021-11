La impactante declaración de Sorín que sorprendió al mundo del fútbol

Juan Pablo Sorín emocionó a todos con una sincera y dura confesión. El exdefensor de River y Barcelona, entre otros, brindó una extensa entrevista donde reveló detalles de lo que vivió cuando dejó la Selección argentina. Visiblemente emocionado, además, contó que sufrió depresión luego del Mundial 2002.

"Me retiré a los 33 años, tenía para más. Una vez que dejé de jugar en la Selección, por más que llegó la lesión, vivía por jugar en la Selección. Me mató. Después del Mundial (2006) no me llamaron más. Era mi sueño de chico, vivir ese momento único de Qatar, ser campeones del mundo, y después querés todo. Cuando no te toca estar, es duro", contó.

Y continuó: "Después del 2002 tuve una depresión muy grande, pero hay que salir siempre. Era capitán de un ciclo, y puede se que algunos somos como referentes de procesos. El momento del himno, cerraba los ojos e imaginarme la gente en toda la argentina. Están todos pendientes de nosotros y ahí te surge la entrega brutal". "No se relaciona plata con la Selección", cerró.