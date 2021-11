A un año de su muerte, Maradona vive en el alma del mundo fútbol sanjuanino: así lo recuerdan

El 25 de noviembre de 2020 el mundo se paralizó. Hasta la pandemia de coronavirus parecía frenarse y darle espacio a lo que los amantes del futbol creían que nunca iba a pasar. Había muerto, en medio de un escenario repleto de dudas, Diego Maradona.

La muerte del astro Diego Armando Maradona, de la cual se cumple este jueves un año, profundizó el mito y también la influencia y ascendencia de su figura sobre el fútbol argentino, incluso vinculándose a hechos y logros deportivos.

La jornada del aniversario de su paso a la inmortalidad estará repleta de homenajes, murales, regalos, historias de cualquier índole y en cualquier lugar del mundo. Es por ello que Tiempo de San Juan consultó entre jugadores y ex jugadores del fútbol local cómo lo recuerdan y qué momento de Maradona como futbolista los hizo feliz y esto fue lo que respondieron:

Luis Ardente

Matías Garrido

"Me tocó verlo la última etapa en Boca, pero era muy chico y no tomaba dimensión de lo que era Maradona. Después, de grande, lo que hacía era ver videos de él, tenía uno en VHS y lo veía antes de ir a jugar y eso me motivaba muchísimo. Era algo muy lindo"

Ramon Ávila

"Maradona fue lo mejor que tuvimos los argentinos, con Messi. No tuve la posibilidad de verlo jugar a Maradona, pero lo vi los últimos años y lo vi por videos. Era único, era lo mejor que existió en el fútbol, hoy lo tenemos a Messi, pero soy uno de los maradonianos que lo sigue al Diego aunque ya no esté. El día de su fallecimiento fue muy triste, lo sentí como si fuera un familiar mío y un momento que me hizo feliz Diego fue cuando nos trajo la copa del mundo. No tuve oportunidad de ver ese mundial, pero por lo que me cuenta mi papá y la gente que lo vio era algo único, creo que como Messi ahora. Son épocas distintas, distintos juegos, pero cuando me nombras Maradona todavía siento ese recelo de que ya no está. Argentina era Maradona, el siempre estuvo al pie del cañón por los argentinos y puso lo que había que poner para dejar al país bien arriba y darnos la gloria eterna.