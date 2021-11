Nicolás Tivani se adjudicó la quinta y pasó al frente en la Vuelta al Valle

Una apasionante etapa se vivió esta tarde en Cutral Co, donde se disputó la quinta etapa de la 79na edición de la Vuelta al Valle que culminará el domingo en Allen, Río Negro. El pocitano se adueñó del parcial de 110 kilómetros, segundo fue Darío Alvarez (SEP-San Juan) y tercero fue Rosas, quien junto a Tivani pasaron a liderar la General.

La etapa fue accidentada porque al inicio se dio un incidente que por fortuna no pasó a mayores. Un auto, que estaba estacionado, salió a la ruta, giró y se encontró con el pelotón de frente, no hubo accidente ni caídas pero el pelotón frenó y junto a las autoridades discutieron sobre la continuidad de la etapa o no. Con las condiciones dadas, la competencia continuó y la carrera cambió. Hubo una fuga numerosa que se robó el protagonismo pero Tivani y Rosas partieron desde atrás y faltando unos 20 kilómetros les dieron alcance a los de arriba. Quedó una decena de ciclistas para definir la etapa y así fue. Nico definió en ese embalaje superando a Álvarez y Rosas pero lo más importante es que de esta manera, los primeros patearon el tablero en la general. Rosas y Tivani ahora lideran la competencia que este jueves tendrá la 6ta etapa también en Cutral Co.

“Hubo una fuga grande con muchos candidatos, había mucho viento y faltando 20 kilómetros había un repecho y fue ahí que atacamos con Laureano y quedamos los dos solos. Estamos firmes y hay que seguir con las mismas ganas porque queda mucho y todo puede pasar pero la ilusión está intacta. Mañana iremos nuevamente con las mismas ganas de dar el golpe”. expresó Tivani.

Clasificación 5ta etapa (110 kms)

1-Nicolás Tivani (JC Competición ByM) 2h14m08s

2-Darío Alvarez (SEP-San Juan) m/t

3-Laureano Rosas (Gremios por el deporte) m/t

Clasificación General

1-Laureano Rosas (Gremios por el deporte) 12h30m09s

2-Nicolas Tivani (JC Competición ByM) m/t

3-M.Navarrete (Team Cutral Co) a 2s

4-Alejandro Quilci (JC Competición ByM) a 10s

5-Daniel Juárez (JC Competición ByM) a 21s