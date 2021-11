Un caucetero en la Selección Argentina: "Cuando me citaron, le llamé a mi mamá y lloramos juntos"

El teléfono de la Casa de River donde se hospedan los 'pibes' del interior sonó para dar una buena noticia. La charla con el encargado duró apenas unos minutos y, después de eso, se escuchó un grito. ¡Lisandro, vení!, le dijeron al "Licha" Tejada, el caucetero que desde hace varios se luce como arquero de River.

"Estaba por almorzar y escucho un grito de la oficina diciendo mi nombre. Voy hasta allá y el encargado de la Casa River me dice 'felicitaciones, estás convocado para la Sub-17 de la Selección'. Yo no sabía que hacer, no me salían las palabras, no lo podía creer. No pude ni almorzar de la emoción que tenía, así que agarré el celular y le llamé a mi mamá. Le dije que tenía algo para contarle y, llorando, le dije que estaba convocado para la Selección. 'Mami, yo atajo por el Vlady, por el papi y por vos'", contó a Tiempo de San Juan Licha, el sanjuanino que cumplió el sueño de vestir la albiceleste.

Respecto a su primera vez con la camiseta celeste y blanca, Lisandro comentó que estuvo tranquilo, con los nervios propios de la situación, pero asegura que rápidamente "pude incorporarme rápido al plantel, conocer a los chicos que no conocía y pegar buena onda con todos"

Como si ser parte de la Selección fuera poco, el caucetero también cumplirá su sueño de ser dirigido por Pablo Aimar. "Poder tenerlo como DT para mi significa mucho, no lo podía creer", expresó. " También estuve con Mascherano. Él miraba como entrenábamos y tuve la oportunidad de poder sacarme una foto con él", agregó.

Respecto a lo que se viene con la Selección, Lisandro comentó que "tenemos un viaje a Santa Fe, con dos partidos amistosos contra Unión y Colón. Siempre tratando de dar lo mejor de mí y espero tener un buen partido junto con mis compañeros"

La foto soñada

La imagen de Álvarez y los pibes fue viral. El futbolista millonario, quien había convertido cuatro tantos contra Patronato, tuvo un gesto de generosidad para con los chicos que lo esperaban ansiosos para posar con él. Además de Lisandro, en la imagen también aparece el hijo menor del "Muñeco", Santino Gallardo, y Claudio Echeverri, el enganche que ilusiona a todo Núñez. Todos integran la Octava División.