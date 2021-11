Un jugador histórico del ‘Verdinegro’ se despidió del club con sentidas palabras

Francisco Mattia, central histórico que estuvo en el club San Martín a lo largo de 10 años, se despidió de la institución con un sentido mensaje en sus redes sociales. “Llegó el momento de decir adiós”, fue una de sus primeras frases.

El jugador que compartió plantel con varios DT, fue parte de un ascenso y varias proezas con el club se va de la institución que le dio todo como profesional (anteriormente había jugado tres temporadas en Flandria).

En su cuenta de Instagram el joven jugador redactó un largo mensaje muy apenado por su partida:

“Llegó el momento. Luego de más de diez años, llegó el momento de decir Adiós. Me voy sintiéndome un afortunado de vivir momentos hermosos e inolvidables, y muy orgulloso de representar a San Martín por tanto tiempo. Me voy con muchos sueños cumplidos y con la tranquilidad de haberlo entregado todo, cada vez que tuve la oportunidad.

Quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo en todo este proceso. Amigos, compañeros de cada etapa, a los que me brindaron su apoyo, a los que me dieron una palabra de aliento y, sobre todo; a los que estuvieron en los momentos más difíciles. Gracias a los dirigentes por la confianza, a los utileros: (Abel, Joel, Luisito y Dani, gracias). Gracias al cuerpo médico: (Viru, Lucas, Andrés, Darío, Chivo, Tano, Curcu, Anita) y a los empleados del club: (Elías, Adrián, Colito). Gracias a todos por el día a día.

Me despido de esta provincia hermosa, que además de hacerme sentir muy cómodo desde que llegué y me trató de la mejor manera, se convirtió en una parte muy importante de mi familia para siempre.



Gracias San Martín, gracias San Juan. Me voy siendo muy feliz”.