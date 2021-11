El futuro del Kun Agüero: ¿anunciará en los próximos días que se retira?

Un fuerte rumor se ha apoderado del fútbol mundial: el Kun Agüero estaría sopesando retirarse de la actividad profesional tras conocerse el problema cardíaco que tiene.

Si bien no ha sido el propio delantero argentino el encargado de anunciar su decisión, el periodista español Gerard Romero, colaborador de Radio MARCA, lo hizo público en su canal de Twitch.

"La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada", expresó Gerard. Desde la entidad culé desmienten esta información, incluso Xavi, flamante entrenador el elenco culé, no da ningún crédito a la información: "Hablé con él el otro día y no sé nada. Lo que ha salido no es cierto".

El delantero llegó este verano a la entidad culé, llamado a paliar la falta de goles del Barcelona. Sin embargo, no comenzó de buena manera la temporada tras sufrir una rotura muscular en el gemelo. En Liga, pudo disputar un total de 4 encuentros marcando un gol, ante el Real Madrid en el clásico del Camp Nou.

En liga de campeones jugó un encuentro, ante el Dinamo de Kiev también como local. En total, 165 minutos con la camiseta azulgrana.