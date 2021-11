Una tenista china acusó a su vicepresidente de abuso y desapareció

Hace unos días se dio a conocer una noticia que tiene preocupado a todo el mundo, principalmente al mundo del tenis. Peng Shuai, tenista profesional china de 35 años, acusó públicamente que el vicepresidente de China abusó de ella y tras esa denuncia, la deportista desapareció.

Precisamente ya son 13 días de que lleva desaparecida y no hay noticias sobre su paradero. La WTA (Asociación Tenista de Mujeres traducido al español) también mostró su preocupación por la situación vivida y expresó en un comunicado: “Los recientes acontecimientos en China relacionados con una jugadora de la WTA, Peng Shuai, son motivo de profunda preocupación. Como organización dedicada a las mujeres, seguimos comprometidos con los principios en los que nos fundamos: la igualdad, la oportunidad y el respeto. Esperamos que este asunto se maneje adecuadamente, lo que significa que las acusaciones deben ser investigadas de manera completa, justa con transparencia y sin censura. Nuestra prioridad absoluta e inquebrantable es la salud y la seguridad de nuestros jugadores. Nos pronunciamos para que se haga justicia".

Además, la WTA dejó un mensaje reflexivo no solo por el caso de Shuai, sino para las mujeres en general: "Todas las mujeres merecen ser escuchadas, no censuradas. Su acusación sobre la conducta de un ex líder chino que implica una agresión sexual debe ser tratada con la máxima seriedad. En todas las sociedades, la conducta que ella alega que tuvo lugar debe ser investigada, no condonada ni ignorada".

"Nosotros elogiamos a Shuai por su extraordinaria valentía y fortaleza al denunciar. Las mujeres de todo el mundo están haciendo oír su voz para que se corrijan las injusticias", concluyó el comunicado.

Fuente: ESPN Ténis