Primera entrevista de Messi en París: dijo que no se siente favorito para el Balón de Orot

La llegada de Lionel Messi al París Saint Germain (PSG) revolucionó las expectativas y estuvo en la boca de todos los fanáticos del fútbol luego de que se revelara su destino hacia un plantel plagado de estrellas como Kylian Mbappé, Neymar y Ángel Di María. Con la llegada de su amigo y compañero de selección Sergio Agüero para formar parte del primero equipo del Barcelona, todo apuntaba a que el argentino iba a seguir en el club de su vida, sin embargo, sorprendió a último momento la salida de Messi por primera vez en la historia hacia otra institución.

“Después de la Copa América volví a Barcelona para prepararme para la temporada. Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona, pensé que todo estaba arreglado, pero en el Barça me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club. Muchas cosas pasaron por mi mente, pero no tuve más remedio que irme” declaró el diez de la selección argentina.

Consultado sobre su predilección por el PSG por encima de las demás ofertas, el astro argentino comentó que “me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo... Todos estos elementos hicieron que fuera más fácil llegar rápidamente a un acuerdo. Como dije, quiero ganar más títulos al final de mi carrera, me encantaría volver a ganar la Champions, como decía cuando todavía estaba en Barcelona”.

Previo a su arribo a las inmediaciones del campo de entrenamiento del PSG, mucho se habló sobre sus amistades dentro del plantel que iba a estar formando parte y la química que podían llegar a establecer con tan buena relación. “¿Si jugó la presencia de Neymar, Paredes y Di María? Sí. Eso fue una parte importante cuando tuve que tomar mi decisión, porque sabía que iba a aterrizar en un nuevo país y tenía que empezar de cero. Y no me equivoqué, porque fue muy fácil de integrar, sobre todo porque hay muchos jugadores que hablan español, como yo, y algunos amigos como Ney, Lea (Paredes) y Fideo (Di María), que me ayudó cuando llegué. ¿Qué me hicieron hacer cuando llegué? Me hicieron cantar un poco... ¿La canción? No importa, aunque alguno la debe haber guardado”.

Sobre la posibilidad de ganar un séptimo balón de oro luego de que se conozcan las nominaciones, Lio declaró que “no me siento favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería grandioso ganar otro. Este verano gané el título que me faltaba y fue espectacular. Después, si gano un nuevo Balón de Oro, estaré muy feliz y muy agradecido, pero no quiero pensar en eso. Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en este caso. Ganar un séptimo sería increíble”.

Fuente: Filo News