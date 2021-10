Con un picante final, Gimnasia le ganó a Boca en la Bombonera

Gimnasia de La Plata pisó fuerte en la Bombonera este sábado. Le ganó por 1 a 0 a Boca con un tanto marcado de penal por el ‘Pulga’ Rodríguez. Penal que fue regalado por el arquero Rossi que barrió de manera infantil a Carbonero en el borde del área grande.

El segundo tiempo fue donde todo se descontroló. Tal es así, que el Lobo terminó con 10 jugadores y con el director técnico expulsado, Pipo Gorosito. Al final del partido hubo ‘bronca’ con el arquero de Gimnasia porque los jugadores de Boca dijeron que les festejó el triunfo en la cara de los hinchas.

Boca no se encontró en ningún momento en la cancha. Tuvo sus posibilidades, pero no pudo concretar. La defensa fue donde hubo más fallas en el Xeneize, por momentos no estaban bien posicionados y el Lobo tuvo las oportunidades de agrandar la diferencia, pero tuvo poca eficacia.

La fiesta en la Bombonera pasó por otro lado. A los 10 minutos -como en todas las canchas- se le hizo un homenaje a Diego Maradona por su cumpleaños y Dalma Maradona estuvo en la Bombonera. Conmovida, entre lágrimas, se sentó en el palco que siempre estuvo su padre.

El regalo de @BocaJrsOficial para la familia del uD83DuDD1F en honor a su cumpleaños 61 uD83DuDC99uD83CuDDE6uD83CuDDF7#DiegoEterno #1000PartidosPorEl10 pic.twitter.com/VyYiboYIed — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 31, 2021

Ya se viene #Boca y #Gimnasia en La Bombonera uD83CuDFDF, y la gente ya comienza a homenajear al más grande de todos #DiegoEterno ??uD83DuDD1F #1000PartidosPorEl10 uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC99 pic.twitter.com/OVoVSzPSw7 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 30, 2021