Video: en plena carrera, atropellaron a la hija de Ariel Persia en la calle de boxes

Dramático momento se vivió este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires, a donde llegaron los hermanos Persia para competir en sus respectivas categorías. En medio de la competencia, el piloto Diego Azar reconocido atropelló a la hija de Ariel Persia en calle de boxes.

Todo sucedió cuando se dirigía a la pista por calle de boxes. La joven, quien circulaba en monopatín, se le atravesó y terminó en el pavimento. "Sigo en shock y apenado por el incidente en momento de boxes abiertos, no tenía ni ganas de correr. Me costó seguir la carrera. De pronto se me apareció de entre la gente alguien en monopatín y no tuve tiempo de reacción", escribió el deportista.

Afortunadamente la hija del piloto sanjuanino no sufrió lesiones graves. Según comentó Persia a Tiempo de San Juan, "gracias a Dios no pasó a mayores, solo tuvo un esguince en el pie y solo le pusieron yeso".

Mirá el accidente: