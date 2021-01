El Gallego Méndez reveló cuál fue su último diálogo privado con Maradona

La muerte de Diego Maradona dejó un vacío existencial en todos sus seguidores. Los amantes del fútbol aún lamentan la pérdida del ídolo popular y su legado permanecerá durante décadas.

Uno de sus fieles más acérrimos era Sebastián Méndez, quien trabajó con Pelusa en Gimnasia de La Plata. “Diego era un hombre extraordinario en lo humano. Un gran motivador y muy paternalista. Todas las mañanas saludaba con un beso a cada uno de los chicos antes de entrenar. Son detalles que marcan la diferencia”, dijo el Gallego en diálogo con el programa radial Cómo te va?

En la extensa entrevista, el actual entrenador de Godoy Cruz explicó las verdaderas razones de su salida del Lobo, al manifestar que “ante el fallecimiento de Diego la decisión era de no seguir, porque era lo adecuado”.

Además, el ex defensor de San Lorenzo, Banfield y Vélez, entre otros equipos, contó detalles de sus conversaciones privadas que mantenía con la leyenda internacional: “Él explicaba el gol a los ingleses con una naturalidad y sencillez impresionantes. Te contaba que lo tenía siempre a Valdano esperando la pared. Hablando del mejor gol de la historia de los mundiales como uno habla de un simple despeje.”

“En la última charla con él, hablamos el jueves antes de su cumpleaños. Vivíamos en un barrio privado cerca de la Ruta 2. Charlamos dos horas y media frente a un fogón, porque él disfrutaba mucho estar ahí. Tuvimos una charla hermosa sobre la vida. Hablamos de todo y no tocamos el tema fútbol (y eso que al otro día jugábamos contra Patronato por el torneo). Eso me lo guardo para mí, son momentos que quedan para siempre y de los que uno aprende mucho”, confesó Méndez.

Por su parte, el Gallego dijo que los recuerdos que vivió junto a su ídolo fue lo más preciado de su experiencia en la entidad tripera. “No me quedé con nada material, pero a su vez con todo. Me quedé con tenerlo un año y medio al lado e ir a comer a su casa. Todas las noches miro al cielo y deseo que esté bien junto a sus padres. No necesito nada más. Soy un agradecido de haber trabajado con el mejor de todos los tiempos y aprendí a valorar todo lo que hizo, porque ser Maradona era imposible”, subrayó.

Finalmente, en cuanto su nuevo proyecto al frente del Tomba, el DT aseguró que se trata de “un nuevo desafío” que lo “encuentra más maduro y tranquilo que la primera vez” que estuvo en el club. “Estamos muy metidos en el trabajo y esperando por algunos jugadores para poner a Godoy Cruz bien arriba. Mi objetivo es ser competitivo. Se necesitan varios refuerzos, hay muchos chicos en el plantel y se apuró esa maduración por las necesidades del club; entonces buscamos gente de experiencia que pueda acompañar el crecimiento de los chicos. También por una cuestión de vestuario”, concluyó.

Fuente: Infobae.