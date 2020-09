Djokoivc le dio un pelotazo a una jueza y lo descalificaron del US Open 

Se terminó el US Open para Novak Djokoivc. En un episodio único en su carrera, el serbio fue descalificado del certamen tras haber agredido sin intención a una jueza de línea durante el partido ante el español Pablo Carreño Busta correspondiente a la cuarta ronda del certamen que se celebra en Nueva York.

El hecho sucedió durante el primer set, cuando el serbio caía 6-5 y le habían quebrado el saque. De la bronca, el número 1 del ranking ATP pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a una asistente que estaba contra el muro. De inmediato, el tenista se disculpó e intentó explicar que no había tenido intención de lastimarla. Pero ya era tarde.

Tras casi 10 minutos en el que la mujer, quien quedó tendida en el suelo tras el impacto, fue asistida por el personal y de debate sobre lo que había sucedido, el juez decidió descalificar a Nole. Minutos antes en ese mismo juego, había sufrido un golpe en el hombro izquierdo al resbalar y caer en mala posición tratando de devolver un ajustado disparo de Carreño. Tras recibir atención, volvió a la cancha para acabar perdiendo el juego y cometer luego el incidente con la jueza.

Pese a no haber tenido intención de herirla, el número 1 del ranking ATP violó el Código de Conducta que establece: “Los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido (incluido el calentamiento)”. Además, en este artículo se aclara que “el abuso de pelota se define como intencionalmente o por imprudencia golpear una pelota fuera de la cancha golpear una pelota de forma peligrosa o violenta o golpear una pelota en forma negligente sin tomar en cuenta las consecuencias”. Por esa razón fue correcta su expulsión.

La USTA comunicó que tras su descalificación le aplicará una sanción disciplinaria, por lo que perderá los puntos que había acumulado en este certamen hasta el momento y además no obtendrá premios por sus triunfos en el torneo estadounidense.

Djokovic buscaba sellar el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, certamen en el que quería alcanzar su 18° Grand Slam para acercarse a los ausentes Rafa Nadal (19) y Roger Federer (20). Además, hasta este domingo estaba invicto en la temporada 2020, en la que ya suma 26 triunfos sin conocer la derrota.

La estrella serbia, quien se marchó del estadio tras el incidente sin hacer declaraciones, es apenas el tercer jugador en la historia del Grand Slam en ser descalificado de un torneo individual masculino después de John McEnroe en el Abierto de Australia en 1990 y Stefan Koubek en el Roland Garros en 2000.

Por su parte, Carreño jugará contra el ganador del cruce entre el belga David Goffin, séptimo sembrado, y el canadiense Denis Shapovalov. “Por supuesto que creo que no fue intencional. No creo que ninguno de nosotros haga una acción así intencionadamente (...) No creo que Novak quisiera nunca golpear a la juez”, dijo en conferencia de prensa, e insistió: “Djokovic no es un jugador agresivo. Ha sido seguramente sin querer”.

Quien también se refirió a lo ocurrido este domingo fue Alexander Zverev: “Es muy desafortunado pero hay una regla en vigor sobre esto”. El alemán, quinto sembrado, ganó su cruce de octavos ante el español Alejandro Davidovich (99 de la ATP) por 6-2, 6-2 y 6-1 en solo una hora y 34 minutos de juego, y fue consultado por la prensa sobre el episodio: “Los supervisores solo hicieron su trabajo. Fue bastante desafortunado para Novak, debe estar bastante decepcionado”.

La temprana despedida de Nole provoca que éste sea el primer Grand Slam desde Roland Garros en 2004 en el que en semifinales no estén ni el serbio, ni Federer, ni Nadal, por lo que además habrá un campeón fuera del Big Three, algo que no sucedía desde el US Open de 2016 cuando Stan Wawrinka se alzó con el trofeo.

