Lucas Salas se despidió de Olimpo: ¿vuelve a San Martín?

Muchas gracias Olimpo por este lindo anu0303o que me permitiou0301 estar dentro de una cancha haciendo lo que mau0301s me gusta! Siempre vas a tener un lugar en mi corazou0301n aurinegro.. agradezco tambieu0301n a toda la gente que trabaja en el club que son excelente personas ud83dudc4fud83cudffd Hoy me toca seguir otro camino! Fue un placer vestir esta camiseta en el carminati ud83eudd291ufe0fu20e30ufe0fu20e3