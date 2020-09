Tobías Martínez, el segundo sanjuanino en volver a la competencia en pandemia

El TC Pista Mouras vuelve a disputar su campeonato 2020 y Tobías Martínez, el representante sanjuanino de la categoría, piloto de la Chevy #107 del team Las Toscas Racing, emprendió viaje hacia el autódromo de San Nicolás, escenario de la 3ª fecha a disputarse este fin de semana.

Tobías confirmó ayer su presencia en esta reanudación de campeonato, ya que en un primer momento surgió la duda de participar, teniendo en cuenta todas las complicaciones para poder viajar, gastos de estadía, cuarentena, posibilidad de contagio, etc. Más aún si tenemos en cuenta que se disputarán dos fechas en fines de semana contiguos. La 3ª confirmada para este fin de semana en San Nicolás, y la 4ª a disputarse el próximo fin de semana, del 25 al 27 del corriente. Con respecto a esta última fecha solo se sabe que se disputará en Buenos Aires, pero aún no está confirmado el escenario, y se especula entre el Mouras de La Plata y el Gálvez de Capital Federal.

Por ello, al disputarse dos fechas, Tobías no podía estar ausente “La verdad que estamos con muchas ganas de arrancar. Hace mucho que no me subo al auto, así que tengo que volver a entrar en ritmo. En lo deportivo se va a complicar un poco porque el equipo no estuvo firme en la última fecha del TC, pero bueno, habrá que ver como estamos. Se va a correr este fin de semana y el que viene, así que vamos a tener doble oportunidad”, comentó el sanjuanino desde el control fronterizo con San Luis, donde espera ser trasladado en burbuja hasta el límite con la provincia de Córdoba, y así poder continuar su viaje.

El cronograma tiene previsto inicio de actividades para mañana viernes con dos tandas de entrenamientos. Tobías llegará a San Nicolás y será sometido a un hisopado, para quedar alojado en el autódromo en burbuja hasta el domingo, posterior a que disputen la final a 14 vueltas desde las 12:30 hs. Finalizada esta fecha, el piloto sanjuanino se quedará en Buenos Aires a la espera de la próxima fecha.

La categoría ha disputado hasta el momento dos fechas previas a la cuarentena. La primera de ellas en el Roberto Mouras de La Plata, y la segunda en Concepción del Uruguay. Tobías marcha 16º en el campeonato con 39 puntos, pero en ambas fechas no ha podido ver la bandera a cuadros en una final. Sus puntos fueron logrados con un 2º y un 4º puesto en las series de las dos carreras disputadas hasta el momento, por lo que el objetivo para este par de fechas es finalizar la competencia y buscar puntos importantes.

“Quiero agradecer a mis anunciantes que me siguen apoyando en este reinicio de campeonato, a la Secretaría de Deportes del Gobierno de San Juan, a Mercedes Pompeya, Portho Gelatto y Blanca Paloma Viajes”, sostuvo finalmente el piloto sanjuanino que busca sortear todos los controles provinciales para llegar hoy a San Nicolás y salir mañana a las 12 hs a pista.