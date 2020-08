San Martín: hasta no tener "certezas", no sumarán refuerzos

Los clubes de ascenso transitan tiempos de incertidumbre por la pandemia de coronavirus y San Martín no es la excepción. Si bien ya hay fecha para el comienzo de los entrenamientos, todavía queda por definir si habrá torneos y cómo serán. Esto es un tema que preocupa en el club verdinegro. De hecho comentaron desde la dirigencia que hasta no tener "certezas" sobre el campeonato, no activarán en el mercado de pases.

Hoy el equipo sanjuanino cuenta sólo con 12 jugadores profesionales. Entre ellos aparecen los sanjuaninos Nicolás Pelaitay, Francisco Álvarez, Franco Aguirre y Matías Giménez. El resto son Kevin Humeler, Francisco Mattia, Maximiliano Martínez, Ian Escobar, Lucas Campana, Gonzalo Prósperi, Pablo Ruiz y Gonzalo Ramírez. De no sumar refuerzos hasta el 30 de agosto, fecha en la que comienzan las prácticas en la Primera Nacional, San Martín contaría sólo con estos jugadores.

Hace unas semanas Jorge Miadosqui, presidente de la institución, comentó que estaban analizando qué presupuesto manejarían para ver "cómo seguir". En este sentido declaró que una vez que los números estén formalizados comenzarán con el armado del plantel.

Mientras tanto no hubo contacto con los jugadores que finalizaron su vínculo el 30 de junio. Ante este panorama dudoso, algunos ya emigraron a otros clubes: es el caso de Luis Ardente (Estudiantes de Río Cuarto), Palacios Alvarenga (Central Córdoba) y Facundo Monteseirín (Tigre). El resto espera el llamado de la dirigencia: ellos son Leonardo Corti, Martín Bravo, Ezequiel Vidal, Cristian Sánchez, Nicolás Herranz, Cristian Barinaga, Marcos Gelabert y Cristian Paz.