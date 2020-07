La grieta del fútbol sanjuanino: ¿se debería volver a los entrenamientos ahora?

El fútbol argentino atraviesa una situación de incertidumbre total. Como en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal el panorama sanitario se agrava día tras día, el retorno a los entrenamientos a nivel nacional sigue en suspenso y por ende, en San Juan también. Esto abrió un fuerte debate sobre el retorno a las prácticas, incluso Carlos Tévez (Boca) salió a decir que "no es momento de regresar" y Sebastián Verón (Estudiantes) salió a cruzarlo, haciendo referencia a la importancia e volver por la crisis económica que atraviesan los clubes en pandemia.

En San Juan, futbolistas, técnicos y dirigentes también opinaron al respecto. Para la mayoría no es oportuno volver a las canchas, sobre todo cuando en el AMBA se vive una realidad durísima. Para otros es necesario comenzar con los entrenamientos, sobre todo porque hay muchos jugadores que viven sólo del fútbol y necesitan sumar ingresos.

Si bien la provincia tiene el mejor estatus sanitario del país, con apenas 20 casos de coronavirus y sin circulación viral, todo va a depender de lo que decida la AFA. Se espera que en las próximas horas haya un encuentro para fijar el regreso entre el ministro de Salud, Ginés González García, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, y el presidente de AFA, Claudio Tapia.

OPINIONES:

"Creo que no es momento de retornar a los entrenamientos. Si bien en nuestra provincia con un buen protocolo de prevención no implicarían muchos riesgos volver a entrenar, creo que a nivel nacional, sobre todo en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal se están dando picos de contagios muy altos y de fallecidos. No sería lo más justo arrancar por sectores. Habría que esperar hasta que baje un poco la ola de contagios, y ahí sí volver a empezar a entrenar", Francisco Mattia, futbolista de San Martín.

"La verdad que la situación en la que estamos está difícil. Creo que la salud de las personas es más importante que el fútbol o los entrenamientos. Hoy en día estamos con muchas ganas de volver a entrenar y disfrutar de cada minuto en la cancha, pero es complicado. Creo en Dios, en que esto va a pasar", Jairo Díaz, futbolista de Alianza.

"La situación está complicado por la pandemia. Yo respeto la salud y opinión de cada una, pero con las precauciones y protocolos que tenemos, podemos volver a entrenar en San Juan. No veo como un problema, en las provincias que tienen menos casos, el volver a entrenar o jugar un campeonato local. La AFA ayuda a los jugadores que tienen contrato, a los jugadores de Primera y Nacional B... entonces yo me pregunto ¿cómo hacemos nosotros que dependemos del fútbol y no tenemos ayuda? Eso me da tristeza, el Federal B es una categoría que está abandonada", Roberval, futbolista de Alianza.

"Mi opinión sería que por el momento habría que esperar a que estén dadas las condiciones. Por sobre todo está la salud. Eso está primero, más que nada por lo enfermos. Hay que tratar de cuidarnos entre todos", Michel Ruarte, futbolista.

"No es el momento para reiniciar el deporte y menos el fútbol, a menos que se quiera jugar o vivir de otra manera. Pero el fútbol es pasión, es otra cosa, es un deporte totalmente distinto al resto. De por sí el sanjuanino y el argentino es transgresor de ciertas normas, entonces va a ser muy difícil para llevar a cabo un protocolo", Daniel Peña, presidente de Unión.

"Me encantaría que vuelvan los entrenamientos, es la verdad. Pero también hay que seguir día a día la situación del país y tomar las decisiones en función de la salud principalmente y del bien común. Ojalá pronto podamos volver a la vida normal y con ellos al fútbol", Nicolás Sottile, futbolista.

"Yo creo que deberían volver los entrenamientos ya que la provincia está controlada. Tendríamos que aprovechar esto. Si habría contagios aquí, mi opinión sería otra. Pero como está San Juan no veo mal que larguemos con los entrenamientos, por supuesto con los protocolos a respetar. Esto puede estallar en cualquier momento también, pero hay que seguir cuidándonos. Si empeora, se volverá atrás. Pero sino, sería bueno volver", Rubén Ceballos, futbolista.

"No, por ahora no estoy de acuerdo con volver. Pero entiendo que hay necesidad de trabajo y que la situación de la pandemia no es grave en San Juan", Carlos Cuenta, entrenador.

"Es una situación complicada la que estamos pasando. Hay muchos colegas que están sin laburo y dependen del ingreso del fútbol. Y la verdad es que ya ha pasado bastante tiempo y cada vez se pone más complicada la cosa. Yo tengo en claro que primero está la salud, y si se da, bienvenido sea. Sino a esperar para cuando pueda autorizarse el fútbol", "Lucho" Argumosa.

"Principalmente pienso que tenemos que estar agradecidos a la gente y autoridades que tomaron las medidas a tiempo. Ahora somos unas de las pocas provincias privilegiadas con esta pandemia. Todos los que vivimos del fútbol estamos esperando con ansias que se reanude. Por el momento creo que se deberían habilitar los entrenamientos, obviamente con todos los cuidados y precaución que está situación demanda", Maxi Jorquera, futbolista.

"Es imposible apurarse. Hay que solucionar primero cómo vamos a afrontar la economía de los clubes, porque se empieza de cero. Aparte la AFA no nos autoriza tampoco", Vicente Mancuso, presidente de Atenas.

"Creo que teniendo las precauciones y cumpliendo cada regla que se establezca para cada club y para los jugadores de dicha institución, deberían volver los entrenamientos. Somos muchos los jugadores que tomamos esto como un trabajo y para poder llevar un ingreso para la familia. Teniendo en cuenta que lo primero es la salud y que todo depende del cuidado personal de cada uno sería bueno volver a la rutina. Ojalá todo se pueda hacer y de a poco se pueda ir normalizando el deporte porque no sólo en el fútbol. Ojalá seamos conscientes y tomemos las precauciones para que así como se hace el esfuerzo de volver a las rutinas, también respetemos cada regla que se imponga", Gonzalo Narváez, futbolista.

"Siempre y cuando nos autorice AFA a través de su Consejo Federal, sí, que vuelvan los entrenamientos y luego los campeonatos", Alberto Platero, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

"Para mí no deberían volver los entrenamientos. Lo primordial es la salud. Si bien en San Juan estamos medianamente tranquilos, el virus está. Hay que ser conscientes", Francisco Fernández, futbolista.

"Como está la provincia sin ninguna duda se puede volver a los entrenamientos. Eso sí, tenemos que ser precavidos y tener los cuidados que recomiendan y solicitan los encargados de la Salud. Si nosotros somos precavidos, inteligentes y hacemos lo que tenemos que hacer, no tengo dudas que se puede retornar. Y más cuando el virus no está en el ambiente de San Juan. Es la provincia que mejor está, estamos en el paraíso. El deporte hace muy bien a la salud. Pero lo que uno pueda opinar, pasa a segundo plano", Raúl Antuña, entrenador.

"Me parece que hoy no es el momento para empezar a entrenar cuando hay otras prioridades y necesidades producto de la pandemia. Creo que el fútbol puede esperar", Leandro Espinoza, presidente de Rivadavia.

"A modo personal creería que no se puede volver. Hay una curva que sigue en ascenso y pondríamos en riesgo a mucha gente. El fútbol debería esperar, por lo menos un mes más para ver cómo sigue todo. Uno prende el televisor y ve que cada vez hay más contagiados", Nacif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol.