Un salto a lo grande: Alan Cantero de Peñarol se va a un equipo de primera

Alan Cantero, el 9 de Sportivo Peñarol que deslumbró con sus goles y que se ganó el amor de todos los hinchas de Chimbas, se va del Bohemio. Su futuro ahora estará en Godoy Cruz de Mendoza. Un gran avance para su carrera, ya que es un equipo que está en Primera División.

Peñarol no la estaba pasando muy bien en los últimos partidos, tal es así que Cantero en varias ocasiones no fue parte del 11 inicial (lesiones). Además el equipo de Peñarol no terminó muy bien el año 2019, ya que terminó penúltimo y está a 5 puntos del descenso directo.

Su record en la primera parte de la temporada fue malo, tuvo un record de 5 partidos ganados, 7 empatados y 9 perdidos. Con un total de 22 puntos.

Godoy Cruz es otro equipo que no tuvo un buen inicio de temporada. En el último campeonato terminó con un record devastador, 6 partidos ganados, 0 empatados y 17 perdidos, terminando en último lugar.

A pesar de haber tenido un campeonato para el olvido, Godoy Cruz cuenta con un “colchón” de puntos que no lo hace pensar con la tabla del descenso.

El Tomba está en plena reestructuración del equipo, hace poco se le fue un gran jugador como es Ayoví, y piensa en rearmarse para estar en lo más alto de la tabla.

Jaime Ayoví, continuará su carrera en la ciudad de Guayaquil, durante esta temporada 2020. ¡Éxitos! pic.twitter.com/fDdP9ejlzC — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) July 22, 2020

Los mendocinos todavía no dan a conocer oficialmente el pase de Alan Cantero, pero todo estaría confirmado y el jugador ya estaría en la vecina provincia.