Miadosqui disparó contra Ardente: "Nunca quiso quedarse"

Tras nueve años cuidando la valla de San Martín, en los últimos días Luis Ardente anunció que dejaba el club de Concepción para seguir camino en Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba.

Sin embargo, pese a su salida, en diálogo con Tiempo de San Juan el arquero aseguró que dejar al Verdinegro le causaba mucho dolor y que sus intenciones eran continuar en el club que lo albergó durante tantos años.

Ante sus dichos, rápidamente el presidente del club, Jorge Miadosqui, salió a responderle y, en diálogo AM 1020 disparó: "Ardente nunca quiso quedarse, no nos escuchó".

Él sabía que existía la posibilidad de renovar, pero también sabía que al no tener presupuesto no podíamos determinar cosas hoy, hay que esperar", agregó Miadosqui.

Respecto a la salida y a los dichos dichos del ex capitán Verdinegro, dijo: "No me molestó. Si tiene la posibilidad de irse a otro club y si le hicieron un contrato por muchos años, tal vez eso lo beneficia"

"Le dio mucho a San Martín, así como el club le retribuyó lo mejor. Para él es un ciclo terminado, hay que mirar para adelante y seguir", finalizó.