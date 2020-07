Confirmado: mirá cuál es el nuevo destino de Ardente

Con el pesar que significa decirle adiós al club que lo albergó durante más de 9 años, finalmente Luis Ardente dejó de ser el arquero y capitán de San Martín y, según trascendió, ya tiene nuevo club.

Según informaron en Radio Sport, el ex Verdinegro formará parte del plantel de Estudiantes de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, el cual se desempeña en la segunda categoría del fútbol nacional.

Días atrás, el arquero confesó, en diálogo con Tiempo de San Juan, estar dolido por la decisión de dejar el club de Concepción. Según explicó en la entrevista, su intención era quedarse pero que la dirigencia del club le dijo que no le podía pagar más el sueldo.

"Conmigo se podría haber charlado. Si tenían las verdaderas ganas de que yo siga, se podría haber hablado. Pero uno no se maneja de esa manera, se maneja diferente. Yo obviamente quería hablar con el club, negociarlo. No me pidieron bajar el sueldo, no tuve la posibilidad de llegar a un acuerdo", confesó.