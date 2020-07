El gesto de Henry en memoria a George Floyd en un partido en los Estados Unidos

View this post on Instagram

u270aud83cudffdu270aud83cudffeu270aud83cudfff El gesto de Henry del que habla el mundo. ud83dudc49 En el partido entre Montreal Impact, el club que dirige, y New England Revolution por la vuelta de la #MLS, permaneciu00f3 8 MINUTOS y 46 SEGUNDOS arrodillado y con el puu00f1o derecho levantado en homenaje a George Floyd. Estuvo en esa posiciu00f3n exactamente el mismo tiempo que Floyd habu00eda permanecido en el piso durante su asesinato. #BlackLivesMatter . ud83dudcf8 @MLS