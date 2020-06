Oficial: no viene el Superbike a San Juan y descartan cualquier evento deportivo en 2020

Ni el Turismo Carretera ni mucho menos el Campeonato Mundial de Superbike. En San Juan no habrá eventos deportivos hasta 2021 por la pandemia de coronavirus que afecta al país y a la provincia, a pesar de la cuarentena flexibilizada que viene aplicando el Gobierno local y apenas 5 casos confirmados.

La noticia fue confirmada por Jorge Chica, secretario de Deportes, quien descartó cualquier evento nacional e internacional para este próximo semestre. "No habrá ningún evento en el transcurso del año. No visualizamos ni contactamos ningún momento. No es momento ni tenemos en vista hablar de algún evento", apuntó el funcionario.

La segunda categoría más importante del motociclismo de velocidad iba a disputarse del 9 al 11 de octubre en el autódromo de Albardón.

Entre los eventos suspendidos y esperados por los fanáticos de los fierros es el Superbike, que tenía fecha para octubre en el Circuito El Villicum. Se trata de uno de los grandes acontecimientos no sólo para Deportes, sino también para Turismo por lo que significa la recaudación que genera en este sector la visita de turistas del país y del mundo. Y no fue el único afectado por la pandemia, lo mismo ocurrió con el TC, Súper TC2000, Fed Cup de Tenis y Turismo Nacional, entre otros.

"No tenemos visualización sobre eventos. No hay otra cosa más que cuidar el estatus sanitario que tiene la provincia. Es imposible traer un evento a corto plazo. Y si es traerlo a puertas cerradas, tampoco es conveniente, en absoluto", sostuvo el funcionario.

Las salidas saludables para menores de 18 años y mayores de 60 también están autorizadas en la provincia.

Chica aseguró que en estas semanas el objetivo es apuntar a las instituciones deportivas que estuvieron cerradas por más de 2 meses. En San Juan ya se habilitaron cuatro deportes (trekking, running, mountain bike y ciclismo) y el próximo lunes se reactivarán otros 6 (pádel, tenis, pelota a paleta, golf, motociclismo y tiro deportivo), además de los gimnasios. Sin embargo quedan decenas de disciplinas aún por autorizarse, sobre todas las que generan contacto como el fútbol y el hockey sobre patines.

"Es momento de consolidar las instituciones deportivas y vamos en base a eso nada mas, a armar los protocolos para que volvamos a la nueva normalidad. Estamos enfocados en reactivar las actividades deportivas de la provincia", cerró Chica.