El 'Muñeco' Gallardo se puso picante y disparó contra la AFA

La decisión de Chiqui Tapia, presidente de AFA, se prohibir tipo de entrenamiento a sus clubes afiliados hasta que todo el país se encuentra en la '4 Fase' disparó todo tipo de enojos, entre ellos el de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate.

El 'Muñeco' reapareció a la luz pública a través de los micrófonos de Radio La Red y apuntó: "No estoy en casa mirando una película de acción y tomando mate. Hace tres meses que me replanteo cosas. Estoy muy preocupado por el fútbol argentino. La industria está devaluada".

Fiel a su estilo, el dueño del vestuario millonario no se guardó nada y dio su opinión sin pelos en la lengua: "El fútbol en nuestro país es una de la grandes atracciones, pero está claro cuando se pone por delante la salud, está clarísimo, el Gobierno debe tener situaciones más problemáticas, pero no por eso el fútbol puede quedar stand by, callado...".

"Al médico mío nadie lo llamó, los PF se están reuniendo entre ellos. Los entrenadores en este momento somos los menos importantes en esta reactivación. Si no reactivamos a los futbolistas, estamos hablando de profesionales, no estamos hablando de amigos que van a jugar un picado, la industria va a entrar en un proceso de devaluación total", agregó.