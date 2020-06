Un jugador de Vélez fue denunciado por violencia de género y el club decidió separarlo

Miguel Brizuela, integrante del plantel profesional de Vélez Sarsfield, fue denunciado por ejercer “violencia de género” contra su pareja, de acuerdo a lo revelado por fuentes cercanas a la joven y a la entidad de Liniers.

El defensor, de 23 años y con dos encuentros oficiales en Primera División, está acusado de “haber ejercido violencia física”, además de “maltrato verbal y psicológico” hacia Melina Neto. La denuncia fue radicada en una comisaría de la ciudad bonaerense de San Martín, aunque tomará parte la UFIJ número 23 descentralizada del partido de Malvinas Argentinas.

La madre de la víctima hizo mención de la situación en sus redes sociales y destacó que el jugador “agredió físicamente a mi hija” en la madrugada del sábado pasado.

“En la madrugada del día 13/6, Miguel Brizuela, jugador actual de Vélez Sarsfield, agredió físicamente a mi hija Melina Neto, dejando en su rostro daños visibles, sumándole un maltrato verbal y psicológico de meses. Ya había habido maltratos anteriores a este hecho. Esta lacra anda como si nada, dando vueltas por el barrio, creyéndose impune y desafiando a todos porque se cree intocable. Queremos que esto se haga público para que se conozca realmente el tipo de persona que es”, expresó la mamá de Melina en las redes sociales.

“Hoy sólo tenemos una denuncia para que este ser despreciable no se pueda acercar a ella. Pero queremos que todo el mundo conozca que detrás de su supuesta alma caritativa que realiza ollas populares para ayudar a los que menos tienen, se esconde un golpeador y poco hombre, machito violento. Hoy vamos a ir hasta las últimas instancias para que este ser inhumano nunca más golpee a otra chica. Dejamos en claro que Melina no está sola y que no lo va a estar. Todos estamos con ella, familiares, amigos, vecinos... Somos muchos y vamos a ser más”, amplió.

Según lo detallado por la madre, Melina resultó con “una hematoma en el ojo izquierdo”, producto de una trompada que Brizuela le habría aplicado en el marco de una reunión.

Según lo revelado a Télam por fuentes del club, el propio Vélez, a través de su Departamento de Género (creado en mayo de 2018), “se pone a disposición” de la joven agredida, para prestarle la correspondiente atención. El área está a cargo de la abogada Paula Ojeda.

De hecho, la entidad de Liniers anunció, a través de un comunicado, que “activó el protocolo de actuación institucional” y separó “preventivamente” al jugador del plantel, hasta tanto se resuelva la situación.

Brizuela, nacido en enero de 1997, debutó en Primera División en julio pasado, en ocasión de un encuentro en el que la escuadra de Liniers, en ese entonces dirigida por Gabriel Heinze, perdió con Talleres de Córdoba por 1-0.

El comunicado de Vélez

Ante los hechos de público conocimiento que involucran al jugador profesional Miguel Brizuela, el Club Atlético Vélez Sarsfield comunica que ha activado el protocolo de acción institucional.

Desde el área de Violencia de Género se ha tomado contacto telefónico con la victima, acompañándola en este complejo momento. Además, se resolvió separar preventivamente al futbolista del primer equipo de fútbol.

La institución se pone a disposición de la UFIJ Nro. 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, a los efectos que estime correspondiente.

De este modo, nuestro Club refirma su compromiso como parte de la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres.

