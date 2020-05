Vuelve un clásico e histórico programa del fútbol argentino: los detalles

“¿Quién mueve?”. “Muevo yo, Mauro, Walter Perazzo”, “¿Estoy crazy, Macaya?”, “Jarabina”, “La que te devoraste!”. Muchos de los que leen esta nota recordarán estas frases con una sonrisa. Otros quizás preguntarán quiénes las decían, cuándo y por qué. Es que Fútbol de Primera marcó a varias generaciones durante los 24 años que estuvo en el aire. Primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en El Trece. El ciclo era una creación de Carlos Ávila, fundador de la productora deportiva Torneos y Competencias junto con Luis Nofal, mientras que la producción general, la dirección y la realización estaban a cargo de Juan Cruz Ávila.

El especial, producido por Torneos y dirigido por Marcelo Domizi, se podrá ver a partir de este miércoles 20 de mayo en la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, y sin dar hasta el momento explicaciones, la producción del especial no se contactó en ningún momento con Juan Cruz Ávila –hoy director de Noticias de A24 y socio en la productora Jotax, junto a Noe Ávila y América–, que estuvo cargo de Fútbol de Primera desde 1985 hasta 2005 como responsable máximo del ciclo. Una decisión que sorprende. Como si el día de mañana se realizara un documental sobre Canal 9 y no se hiciera referencia a Alejandro Romay, como si se pensara uno de Crónica sin mencionar a Héctor Ricardo García o si se hablara de la historia de Página 12 sin consultar a Jorge Lanata.

El programa que mostraba los domingos a la noche los resúmenes de los partidos y los goles del fútbol argentino debutó en agosto de 1985, cuando no existían las transmisiones en vivo de los encuentros del campeonato local, ni los codificados ni los canales de cable. En ese entonces Enrique Macaya Márquez, histórico conductor del ciclo en todas sus ediciones, comenzaba presentando el partido principal diciendo algo así como: “No queremos adelantar el resultado, porque hay gente que tal vez no sabe cómo salió y no queremos adelantarle el final”. ¡No quería “spoilear” un partido que se jugó a la tarde! Algo impensado en este mundo en donde se ven partidos en directo de cualquier parte del planeta, de redes sociales en las que se postean videos de goles desde todos los ángulos de la cancha y donde la información está al instante en cualquier celular.

El ciclo dejó de emitirse en diciembre de 2009. Claro, el rating ya no era el mismo, básicamente porque no había que esperar hasta el domingo a las 22 para ver los goles o las jugadas más destacadas. Muchos en ese entonces ya veían los partidos en vivo –los de sus equipos y, por qué no, los de los otros–. Los canales de deportes y los de noticias repetían los compactos hasta el cansancio y, por si fuera poco, la fecha no se jugaba íntegramente los domingos (como en los 80), sino que arrancaban el viernes y terminaban los lunes, como sucede en estos tiempos. Más allá de todos los cambios, el programa dejó su marca.

Pero ahora los fanáticos del programa, los nostálgicos y los que no lo conocieron, tendrán la oportunidad de verlo, al menos por un rato con Especial Fútbol de Primera 20 Años, en Netflix.

Este especial estará compuesto de dos episodios de 55 minutos cada uno y será un repaso de las dos décadas del programa que ganó varios premios Martín Fierro y se alzó con el de Oro en 1998. Ídolos, goles, lujos, peleas, festejos, lágrimas, técnicos eufóricos, gritos, árbitros desbordados, tristezas y emociones en un resumen que tendrá como protagonistas a Maradona, Alonso, Francescoli, Bochini, Caniggia, Ortega, Bianchi, Menotti, Bilardo, Ruggeri, Chilavert, Ramón Díaz, Palermo, El “Beto” Acosta, Batistuta, Tevez y muchísimas figuras que pasaron por el fútbol argentino desde 1985 hasta 2009.

Ah, y para los que no lo sabían: “¿Quién mueve?” lo preguntaba Mauro Viale al jugador que sacaba del medio en el comienzo del partido que elegía el programa como el principal. “¿Estoy crazy, Macaya?” era una frase que le decía Marcelo Araujo a su comentarista ante alguna jugada del encuentro que estaba relatando, “Jarabina” le decía Mauro al jugador de Boca Enrique Hrabina, y “La que te devoraste!” solía decirle Araujo al futbolista que erraba un gol imposible. Porque como se decía en aquellos años... “Esto no es fútbol, esto es Fútbol de Primera”.

