Las penosas declaraciones de Centurión sobre su novia fallecida: “Ella me enseño todo”

Ricardo Centurión, jugador polémico de Boca hace unos años y que hoy se encuentra en las líneas de Racing, pasa por un difícil momento desde el pasado 30 de marzo cuando falleció su novia Melody Pasini de 25 años, de un paro cardiaco.

Ahora volvió a hablar con la prensa y fue en radio Closs Continental, explicando que lo mejor que le podría pasar ahora es que vuelva el futbol: “Lo mejor que me puede pasar ahora es que empiece el fútbol, los entrenamientos, yo no encuentro otra salida", expresó.

Centurión, un joven futbolista, rebelde y con muchos problemas, estaba acompañado de una joven que siempre lo bancó en todas y nunca se alejó de él: "Yo cometí muchos errores, y ella me banco siempre, nunca me soltó la mano. Melody aguantó un montón de cosas, tenía unas ganas de vivir terribles. A veces yo le decía que no aguantaba más, que me quería ir con mi viejo y ella me ensañaba. Ella me enseño todo, me enseño que lo material te sirve para el momento".

La joven Pasini tenía una grave afección cardiaca y luchaba contra esa enfermedad y Ricardo explicó: "El medico nos dijo que si no era en esta oportunidad iba a ser en otra, que el corazón estaba muy complicado".