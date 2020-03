El fútbol sanjuanino se la juega: ¿quién sale campeón de la Superliga?

Restan dos días para conocer al nuevo campeón de la Superliga y los únicos con posibilidades de levantar la copa son nada menos que River y Boca. Los tradicionales rivales definirán mano a mano el título (sábado 21hs) por décima vez en la historia desde 1913, cuando ambos disputaron el primer torneo de Primera División. En San Juan, el ambiente del fútbol se animó a palpitar este apasionante final con un claro favorito.

"Si no fuese River el que está arriba, te diría que sale campeón Boca. La tienen difícil los dos. Pero River,aparte de que cuidó a los jugadores, está teniendo un gran año y creo que se quedan con la Superliga. Igual hay que esperar a ver qué pasa, pero va por ese lado", Emanuel Guirado, DT de Sportivo Desamparados en la Local.

"Va a ser difícil para River, juega de visitante y creo que en Tucumán se hace difícil ganar. Pero demuestran que son el mejor equipo de Argentina y están al cien por cien. Y lo dice un hincha xeneize. Si bien en la Bombonera va a Boca, por su gente y lo que pesa jugar de local, la vuelta la va a dar River", Carlos Cabaña, jugador de Trinidad.

"Si hubiesen llegado empatado, me la jugaba por Boca por una cuestión de que juega de local y River de visitante. Los dos van a ganar sus partidos. Boca se hace fuerte de local. River tiene un partido muy difícil en Tucumán, pero lo tienen que sacar adelante por su equipo y porque los tucumanos no son los mismos de hace unos años atrás", Rubén Ceballos, jugador de Colón.

El equipo de Russo conseguirá la Superliga en la última fecha si le gana a Gimnasia y River no lo hace en Tucumán.

"Para mí sale campeón River. Es el mejor equipo ataca y contraataca, además de presionar. Es uno de los más contundentes del campeonato", Guillermo Pereyra, jugador de Colón.

"Como hincha quiero que salga campeón Boca. Pero tiene una ventaja River que no va a desperdiciar y ha hecho lindo campeonato, además de tener un buen equipo y de jugar bien. Me parece imposible que se le escape el campeonato, pero esto es fútbol y hay que esperar hasta el último minuto. Más allá de que no me guste, creo que River sale campeón", Alberto Platero, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

"Para mi va a estar muy difícil la situación para Rive, porqueq Boca juega de local con Gimnasia. Sin embargo, ante este pronóstico, River sale campeón. Ese es mi pálpito", Pablo Jofre, jugador de Sportivo Desamparados.

En caso de vencer a Atlético Tucumán, el equipo de Gallardo logrará salir campeón sin la necesidad de saber lo que suceda entre Boca y Gimnasia.

"Me parece que va a ser una definición apretada. River enfrenta a un equipo que no tiene nada que perder pero que se hace fuerte de local y puede lastimar si ellos no abren rápido el marcador. Boca juega con un equipo muy comprometido con el descenso y aunque muchos lo tienen como favorito a Boca, es difícil. Va a haber campeón, no sé quién, pero no va a haber empate, un final con clásico", Nacif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol.

"Es muy difícil aventurar un resultado, cuando los dos equipos que mejor están. Uno tiene la ventaja deportiva y el otro, la ventaja de definir como local. Va a ser muy cerrado. Creo que River está acostumbrado a esta instancia, sabe cómo ganarla. Boca va a superar a Gimnasia, la clave la va a tener River", Cristian Bove, DT de Peñarol.

"Es bueno que exista esta incertidumbre, esto habla del buen nivel que mostraron ambos equipos. Si bien River no tiene una parada fácil en Tucumán, ellos dependen de sí mismos y en este último tiempo el equipo de Gallardo dio respuestas positivas frente a situaciones cómo ésta. Boca no va a dar ventajas de local, esperando que del otro lado den un pie en falso. Sin embargo creo que a River no se le escapa la Superliga", Facundo Mallea, jugador de Alianza.

"Para mí los dos llegan bien y confiados. Pero creo que Atlético Tucumán le va hacer un partido inteligente a River y va por un empate. Boca va a tener que hacer su trabajo de local, pero se va a quedar con el torneo argentino. Tiro a favor de Boca", Facundo González, jugador de Trinidad.