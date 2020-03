River enfrentó a la AFA por el coronavirus: qué piensan los protagonistas del fútbol sanjuanino

La decisión de River de no presentarse a jugar en el debut de la Copa de la Superliga frente a Atlético Tucumán, con el argumento de preservar la salud de los jugadores por el coronavirus, sacude al mundo del fútbol argentino con opiniones a favor y en contra. Por ese motivo, Tiempo de San Juan le consultó a los referentes de la disciplina en la provincia tras la polémica que se generó.

Si bien los referentes de San Martín Luis Ardente y Marcos Gelabert prefirieron guardar silencio ante la pregunta, quien opinó sobre el tema fue el presidente de la institución verdinegra Jorge Miadosqui, quien se mostró sorprendido por la decisión del Millonario. "Las autoridades habían determinado que se jugaría a puertas cerradas y River no cumplió con eso. Me sorprende. Entiendo que no tiene nada que ver con el avance de la enfermedad, sino que responde a una cuestión política", sostuvo.

Aunque reconoció que existe una preocupación a nivel general por el coronavirus, explicó que los reglamentos se deben respetar así como también las decisiones deben ser tomadas en conjunto. "Fue un acto individualista que merece una debida sanción", indicó tras confirmar que su equipo sí jugará el domingo ante Deportivo Morón, sin público como está estipulado. En cuanto a la actividad del club, adelantó que habrá una reunión dirigencial en la que se barajará la posibilidad de suspender los entrenamientos de aquellos equipos que no están en competencia.

Jorge Miadosqui, presidente de San Martín

Por su parte Cristian Bove, el DT de Peñarol, que este domingo enfrentará a Huracán Las Heras, manifestó que "ningún club tiene la facultad de suspender una fecha, más teniendo en cuenta que ya empezó con varios partidos anticipados el viernes en todas las categorías".

A pesar de no congeniar con la forma con la que se manejó el club de Núñez, avizoró que la suspensión de las competencias se terminará dando pese al impacto económico que tendrá. "Creo que el fútbol se va a parar por completo y si así lo deciden sería una decisión acertada para bajar el margen de riesgos", expresó y agregó: "Sin ingreso de gente a los clubes se les hace imposible costear sus gastos. Pero cuando se pare, debe ser una decisión de AFA y para todos iguales".

Cristian Bove, entrenador de Peñarol

En la misma línea opinó el presidente del Bohemio, Oscar Cuevas, quien se mostró crítico con la actitud de Rodolfo D'Onofrio y compañía: "Las decisiones son de la Superliga y cada club no se puede manejar a su antojo. Está mal que las determinaciones no salgan de un consenso y que sean por cuenta propia. Hay que respetar los estatutos".

Oscar Cuevas, presidente de Peñarol

Su par de Sportivo Desamparados, el presidente Juan Valiente, dijo estar en desacuerdo con River pues "no podemos hacer lo que nosotros queremos y tomar decisiones individualistas". Tras conocer las recomendaciones de las entidades gubernamentales, señaló que no se pueden contradecir. "No se han suspendido ni las clases y adoptan una postura más severa", añadió. Mientras tanto, aprovechó la oportunidad para asegurar que su equipo jugará con las puertas cerradas y que, previo al encuentro con Maipú, hablarán con los planteles para evacuar dudas sobre la prevención.

Juan Valiente, presidente de Desamparados (cortesía de la Voz del Víbora)

El mediocampista puyutano Federico Sottile, desde su óptica analizó la situación y se mostró en acuerdo con el accionar de River: "Me parece que la finalidad de la medida que toma está perfecta. Por ahí es difícil lograr un acuerdo con todos los clubes sin una decisión oficial". Asimismo, auguró que la inactividad se concretará en el futuro próximo: "Inevitablemente en algún momento se va a llegar a suspender todo por precaución". Federico Sottile. mediocampista de Desamparados

Por último -pero no por ello menos importante-, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol Alberto Platero sumó su visión a la cuestión y, en consonancia con lo dicho por el volante víbora, armonizó con la acción de la escuadra de Marcelo Gallardo. "Lo que River ha hecho ha sido tratar de preservar la salud de sus jugadores y creo que está bien porque un partido no vale ninguna vida, todos deberían haber tomado la misma decisión y no haber jugado nadie directamente", aseveró.

En cuanto a las resoluciones que tomará la entidad que conduce, informó que se suspendieron las actividades en todos los departamentos de la provincia y anticipó que el lunes se reunirán con el secretario de Deportes, Jorge Chica, para llevar tranquilidad a los clubes que presentan inquietudes referidas al coronavirus y los protocolos que se activarán. Alberto Platero, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol

"Esto recién empieza y genera mucha preocupación. Más allá de que las escuelas seguirán teniendo clases, a esta altura, no sé cuánto tiempo más se sostendrá esto. El lunes, por nuestra parte, tomaremos más recaudos para preservar la salud de todos", adicionó.

A nivel nacional, a pesar de que La Banda fue el único en contradecir lo estipulado, muchos futbolistas se mostraron disconformes con la decisión de sus propios clubes, a los que cuestionaron y acusaron de obligarlos a jugar. Uno de ellos fue Ricardo Centurión, con presente en Vélez, quien dijo: "Es una vergüenza tener que jugar cuando está a la vista que estamos expuestos nosotros también. No somos robot, somos personas".

Otro que habló y respaldó a River fue nada más y nada menos que el arquero y capitán del equipo tucumano, Cristian Luchetti, quien aclaró públicamente que tiene diabetes. "Nuestra postura es no jugar. No sólo está en juego nuestra salud, sino la de nuestras familias. Lo ideal hubiera sido suspender todo, no se tomaron medidas lógicas", protestó.

A estas repercusiones se sumaron el apoyo de Diego Maradona que aseguró que banca a River a morir, del defensor de San Lorenzo Fabricio Coloccini, entre otrao.

"Esta decisión del equipo de River excede cualquier rumor sobre la política dirigencial, no se puede tapar el sol con un dedo. En Tucumán, Manzur (el gobernador) acaba de suspender el fútbol por 30 días. Que prime la razón y la salud de nuestros jugadores, sus familias y colaboradores, debemos ser solidarios y entender que si no estamos un paso adelante de esta pandemia estaremos siguiendo los pasos de Italia, España y otros países que subestimaron el efecto contagio. Nada tiene que ver con la política dirigencial, queremos ser claros: antes que nada está la salud de nuestros jugadores y colaboradores directos, un partido a puertas cerradas reúne 3.000 personas que trabajan alrededor del evento a pesar de que la ciudad sólo permite 200 personas", argumentó River en su descargo con Olé.