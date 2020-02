Video: Dos latinas al frente del increíble show de medio tiempo del Super Bowl

Uno de los momentos más importantes y esperados del Super Bowl, sin dudas, es el show de medio tiempo. De hecho, el encendido suele subir considerablemente en el momento del descanso del partido, y hay quienes pagan su entrada sólo para presenciar ese espectáculo. En este caso, aprovechando que la súper final de la NFL entre Kansas City Chiefs y San Fransisco se disputó en Hard Rock Stadium de Miami, la organización apostó por un show bien latino a cargo de Shakira y Jennifer López. Como no podía ser de otra manera, las cantantes la rompieron y protagonizaron una actuación para el recuerdo.

Después de un increíble apertura de fuegos artificiales, la colombiana fue la primera en salir al escenario para interpretar "She Wolf". Luego hizo un repaso por los estribillos de muchos de sus temas más conocidos, acompañada por más de 3.000 bailarines, que ingresaron al campo para hacer todavía más impactante la fiesta. A su actuación también se sumó Bad Bunny, con quien interpretó "Me Gusta". El cierre fue bien arriba con "Hips don’t Lie".

Cuando la gente todavía no se había recuperado del espectáculo de la pareja de Gerard Piqué, en otro escenario, JLo comenzó con otro show que tampoco dio respiro. Su repertorio fue desde "Jenny from the Block" hasta "Le’ts Get Loud", tema que interpretó junto a un coro de chicos, que estaba encabezado por su hija Emme Maribel Muniz. También cantó "Mi gente", junto a J Balvin, y cerró el espectáculo a puro baile junto a Shakira, su recordado Waka-Waka, y un poco de salsa.

Durante la actuación, se escuchó más de una vez el grito de "Fuerza latinos”, un importante mensaje que seguramente llegó a las más de 100 millones de personas que siguieron el Super Bowl desde sus casas.

Mirá el show completo

Mirá lo mejor de la presentación