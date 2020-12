Joaquín Olmos, la promesa de crack que sueña con Europa

Tenía 3 años y la inocencia propia de un niño cuando le pidió a Papá Noel unos patines. En ese entonces su papá Leonardo Olmos integraba el plantel mayor de Social San Juan y la afición por el hockey sobre patines era de toda la familia. Joaquín, por supuesto, no escapó de esa realidad. Apenas recibió el regalo que tanto había anhelado se sumó a las inferiores de Banco Hispano, donde no tardó mucho en hacer notar un talento innato. "Arranqué con un compañerito de jardín y no me fui más", confesó el hockista, protagonista de El Proyecto.

Referente: "Lucas Ordoñez (Benfica) por su juego y velocidad. Uno siempre quiere jugar como él o, al menos, jugar con él".

Joaquín Olmos tiene 16 años y 13 de ellos los pasó en el club de calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde ganó casi todo. En 2011 y 2012 fue subcampeón con Premini y Mini respectivamente. A partir del 2013 se consagró campeón en absolutamente todas las categorías: con Preinfantil se adjudicó el título del Apertura y Clausura, con Infantil fue campeón del Play Off, con Precadete se subió a lo más alto del podio en el Clausura, y con Cadete se adueñó del Campeonato Argentino de Selecciones. En 2017 con Prejuvenil de Banco Hispano arrasaron tanto en el Clausura como en el Apertura; mientras que con Juvenil fue campeón del Argentino de Selecciones y el Apertura.

Sus pilares: sus padres y dos hermanas.

El año pasado también fue glorioso para la promesa de crack. Con la Selección de Sanjuanina de Hockey sobre Patines se coronó campeón de los XXII Juegos Binacionales que se disputaron en la provincia e incluyeron, por primera vez en la historia, al deporte del stick y la bocha. En el 2019 también campeón del Clausura con Hispano y campeón de la Liga A2.

Como frutilla del postre -sin dudas el podio más importante en su corta carrera- aparece el subcampeonato del mundo con la Selección Argentina Sub-19. Joaquín fue una alternativa fija del combinado albiceleste, combinado integrado por chicos que superaban su edad por 2 o 3 años. En la final el equipo nacional cayó 3 a 2 ante España, en el pabellón Isaac Gálvez de la ciudad de Barcelona, resultado que no empañó para nada el meritorio segundo puesto.

"Lo de la Selección y el Mundial es algo que nunca me lo imaginé. Me acuerdo que cuando me llamaron me emocioné mucho y expresé que lo iba a dar todo, que quería ser campeón. Llegamos a la final y no se pudo. Pero no importa. Fue un sueño cumplido", sostuvo Olmos.

Ahora el joven hockista se prepara, aún cuando la competencia en San Juan está paralizada, para disputar los Juegos Panamericanos con la Selección Sub-19 que dirige Juan Manuel Garcés. Con 16 años no deja de soñar a lo grande, de plantearse objetivos altos y por qué no pensar también en Europa. "Uno siempre sueña con jugar en algún gigante de Europa. Ojalá se dé algún día", cerró.

Dicen de él...

"Joaquín es un jugador con mucha potencia física, hoy por hoy es uno de lo mejores jugadores de su categoría. Tiene un excelente tiro de revés y una buena definición. Juega siempre agachado, cosa que pocos lo hacen. Además defiende muy bien. Es un jugador que si sigue así en pocos años lo vamos a ver triunfando en Europa", Juan Manuel Garcés, DT Selección Argentina Sub-19