Lara, la sanjuanina que rompe esquemas y quiere hacer historia en el tiro deportivo

Practicó desde hockey sobre patines hasta handball y danzas árabes. Multifacética, en su infancia se animó a casi todas las disciplinas hasta que conoció el tiro deportivo y se enganchó. Tenía 12 años y había acompañado a su padre Pablo Méndez, profesor de Educación Física, a una competencia. "Me llamó la atención de inmediato. Le dije a mi papá que quería sumarme y, como era chiquita, me dijo que cuando cumpliera la edad correspondiente. No tardó mucho y arranqué. De ahí en más no paré", cuenta Lara Méndez.

No le importó ser la única mujer en mundo dominado por hombres, mucho menos su temprana edad. "El tiro es un deporte único y tiene sus mañas. Por más que crean que es fácil todo lleva su tiempo, su técnica, y para mí es un deporte re lindo donde te despeja, te destreza, y ves tu progreso, aunque sea tan solo un punto al ser individual. Pero te da más satisfacción saber que vos sola lograste todo, obvio con la ayuda de los que te apoyaron y ayudaron a mejor", agrega la joven.

Lara es la única del genero que practica tiro deportivo en San Juan. Arrancó en 2016 con la participación en los Juegos Evita, en el Tiro Federal de Mar del Plata, y desde entonces no se detuvo. Los años siguientes continúo representando a la provincia en la competencia multitudinaria que se realiza todos los años en "La Feliz", sumando experiencia y escalando posiciones. En 2017 quedó en la posición 16° de 39 participantes, en 2018 fue 18° entre 44 competidores y el año pasado, su última participación, alcanzó el 8° puesto con rifle de quiebre de aire comprimido, logro que le permitió iniciarse por su contextura física en pistola olímpica.

El año pasado sin dudas fue de puro crecimiento ya que además fue convocada al primer campus de pistola olímpica en el Tiro Federal de Buenos Aires, en el marco del Proyecto Dakar 2022, en el que se buscaba a los representantes argentinos para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se iban a realizar en Dakar y luego quedó suspendido por la pandemia.

En el 2020, a raíz de la situación sanitaria, sólo participó de competencias virtuales, desde la intimidad de su casa. Hace pocos días, de hecho, se quedó con la medalla de bronce en su primera participación en la modalidad Pistola de Aire (10 metros) del Campeonato Argentino de Tiro.

Ahora aspira a un 2021 cargado de desafíos: "Ya no estoy en el programa Dakar 2022 porque se suspendió, pero se hizo un nuevo proyecto llamado YOG y busco estar ahí. En 2022 se harán los terceros Juegos de la Juventud en Rosario y estoy esperando que me confirmen si puedo estar ahí. Por mi edad no puedo, pero hay un pedido para que podamos participar los chicos que estuvimos seleccionados en el proyecto anterior". Y agregó: "Sino tendré 6 competencias y 2 nacionales, con el objetivo de sumar puntos para 2022. En San Juan no hay competencia, no tengo otra que salir de la provincia".

Lara mientras tanto continúa entrenando desde el predio de Chimbas y también desde su casa, ubicada en Villa Krause. María Pía Herrera es su profe de pistola y con ella practica de manera online, porque vive en Buenos Aires. Su padre se encarga de su entrenamiento físico, además de asistirla en todo.

Más sobre Lara

-Estudia en la Escuela Superior N°1 de Rawson

-Nació un 24 de marzo de 2004

-Vive junto a sus padres y hermanos en Villa Krause, departamento Rawson.

¿Qué es el tiro deportivo?

Es un deporte que implica poner a prueba precisión y concentración en el manejo de un arma de fuego o de aire comprimido. Todas las normas se rigen según la Federación Internacional de Tiro Deportivo (en inglés, International Shooting Sport Federation, ISSF), organismo internacional con sede en Alemania. Es la organización que rige el tiro deportivo a nivel internacional y es la encargada de celebrar periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. La práctica de este deporte requiere formación y disciplina, siendo esencial el uso de equipo de protección personal (PPE), gafas protectoras y protección auditiva.