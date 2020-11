En el nombre del padre

"Quiero brindar las mismas alegrías que dio mi viejo". Elías Montivero tiene 16 años, apenas 2 en el ciclismo, y sueña a lo grande. Este próximo domingo tendrá su debut en la temporada de ruta 2020/2021 con la Agrupación Virgen de Fátima, al lado de su padre, el "Pato", y palpita su primera presentación con ansiedad y nerviosismo.

"La verdad es que hay nervios. Mi papá me estuvo hablando, me dijo que no sienta presión por la carreras, que él también pasó por lo mismo. Eso me tranquiliza", cuenta el jovencito.

A Elías le comunicaron esta posibilidad de saltar al ciclismo grande de San Juan hace sólo semanas. Fue en una reunión que se llevó a cabo en la sede piquetera que Carlos Gómez le preguntó si se animaba a correr con el plantel mayor, el mismo que integra su padre, ganador de la Vuelta a San Juan y otras grandes competencias.

"Me dijo que necesitaban juniors y si quería correr. Yo acepté. Ya venía entrenando pero después de eso empecé a salir a rodar con los chicos, con mi papá, con Naranjo, Tivani y Juárez. Ellos me ayudaron en la pretemporada, a mantenerme en forma", dice.

Elías lleva apenas dos años en el ciclismo. A pesar de heredar la pasión por las dos ruedas, de acompañar a su padre todos los domingos y de estar ligado por completo a la disciplina, nunca se había metido en este mundillo hasta que cumplió los 14 años y le regalaron una bicicleta. Antes de eso era atleta y de los buenos, con participaciones en los Juegos Evita y Binacionales.

"Con el atletismo empecé en la escuela. Después me sumé al equipo de la Municipalidad de Pocito y empecé a competir. Al principio era un hobby, después me empezó a gustar muchísimo. De todos modos el ciclismo también era un afición y tenía ganas de probar. Sobre todo tenía ganas de correr con mi papá, de ser parte del equipo", confiesa.

Este domingo 8 de noviembre, en la apertura de la temporada de ruta, en el Villicum, concretará finalmente ese sueño de correr a la par del eterno "Pato" Montivero. "Me genera un poco de presión, pero voy a dar lo mejor. Por suerte mi padre y los chicos del equipo me están ayudando con la técnica, los roces y demás cuestiones de la carrera. Yo sólo busco ganar carreras importantes como lo hizo mi papá", expresa Elías.