"Pelusa", el merendero sanjuanino que llora a su mártir

A partir de este 25 de noviembre el mundo ya no será el mismo. Fin de una era. Este es el pensamiento que fue deslizado por los integrantes del merendero Pelusa, ubicado en Rivadavia, un centro comunitario que lleva su nombre en honor a un niño que desde una villa rompió todos los esquemas de vida.

Emiliano Villalobo, integrante del equipo que trabaja en "Pelusa", expresa compungido que “es un momento muy difícil, al menos para mí. En el comedor sentimos una profunda tristeza y no existen palabras de consuelo ante esta pérdida”.

El nombre "Pelusa" surge en honor a aquél inocente niño y a su sueño cumplido, el sueño de todos los argentinos, la revancha del pueblo humilde. Ese nene por el que inflamos el pecho, con el que nos identificamos porque es uno de los nuestros y nos hace sentir un poquito más orgullosos de ser argentinos.

Si existe algo para destacar, según palabras de Emiliano, es que “nunca fue un careta. Con todo el poder que tuvo, siempre estuvo del lado `Diego` de la historia, y esa es nuestra guía para abrir nuestro corazón todos los martes, jueves y sábado y darle un cariño a la mesa del hogar de nuestros vecinos”.

“Cuando pienso en su partida, lo siento como un familiar muy cercano, y pienso en mis hermanos, en mis viejos, en cómo me hubiese gustado estar a su lado para abrazarlo y decirle que no estaba sólo en este mundo, como lo hice alguna vez con mi abuelo”, agrega el integrante de "Pelusa".

Si hubiese tenido la posibilidad de dedicarle unas palabras, el joven confiesa que sería: "Hasta siempre querido compañero peronista. Gracias por escribir la historia con la pelota adherida a tu pie y por hacernos vivir las más grandes emociones populares del mundo contemporáneo”.

En el merendero, hoy donde todos lloran al Diego, la esperanza que queda es que todos los pibes y pibas que llegan hasta allí tengan la posibilidad de gozar plenamente de su vida, de ser felices y cumplir sus sueños. Pero sobre todo que nadie los odie por eso, por no callarse, por ser compañero de sus pares, por no seguir al rebaño, por no tener miedo del poderoso, pero, sobre todo, por estar orgullosos de ser quienes eligieron ser·.

Para cerrar, entre una infinidad de palabras que definen al astro futbolístico, Emiliano elige las siguientes: “Maradona se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica la veneración universal que él conquistó, más que ningún otro jugador. Un Dios sucio que se nos parece mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. La exitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina".