El Diego en 60 frases tan inmortales como él

1. “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón"

Fue su primera gran frase, cuando Diego era apenas un niño con una pelota, lleno de ilusiones.

2. “A Grondona se le escapó la tortuga”

Una de sus más célebres frases tuvo como destinatario a Julio Grondona, ex presidente de la AFA e histórico rival del Diez.

3. “Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenele bronca, pero lástima a nadie”

En medio de una discusión entre Oscar Ruggeri, Héctor Veira y José Sanfilippo, el Diez hizo su aporte.

4. “Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”

Maradona, su amor por Boca y la sensación de vencer al rival de toda la vida.

5. “Más falso que dólar celeste”

La utilizó en 2005 para referirse a alguien de su entorno.

6. “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez"

Maradona era todavía jugador de Boca y así retrató a Mauricio Macri, por entonces presidente del xeneize, a quien le reclamaba refuerzos para el equipo.

7. “Me siento más solo que Kung Fu”

En medio de su recuperación en Cuba, Maradona graficó su soledad.

8. “La Selección es un Rolls Royce lleno de tierra, hay que limpiarlo”

Apenas asumió como DT de la Selección, en 2008, Maradona describió el estado del equipo argentino.

9. “Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”

Una cruda reflexión de Maradona, siempre criticado.

10. "Me cortaron las piernas"

La dijo en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando dio positivo en el control antidoping.

11. “Si los novios de mis hijas las hacen llorar dos o tres veces, van a tener un accidente”

El Maradona padre también tuvo frases para el recuerdo.

12. “Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua”

La relación con Guillermo Coppola, su representante, tuvo muchas idas y vueltas, pero Maradona lo describió mejor que nadie en 2000.

13. “Grondona me mintió, Bilardo me traicionó”

Tras dejar de ser el entrenador de la Selección Argentina, en 2010, Maradona disparó con todo hacia el presidente de la AFA y el ex DT.

14. “Para mí ir a un Mundial es lo mismo que para un chico ir a Disney”

Diego y su sueño recurrente: jugar un Mundial.

15. “Si está vacío, que se llene, porque no se puede traicionar a los hinchas Xeneizes”

En 2012, Maradona acusó a Riquelme de traición tras la decisión de Román de alejarse de Boca luego de perder la final de la Copa Libertadores.

16. "La pelota no se mancha"

Fue durante su partido despedida en 2001, ante una Bombonera repleta.

17. “Si voy al banco es para sacar plata, fiera”

En 1996 un periodista le consultó si llegaba en condiciones al partido de ese domingo o si iba a estar en el banco de suplentes. Y Maradona respondió fiel a su estilo.

18. “Si no me va a contestar, es un botón”

Toda la bronca de Maradona hacia el árbitro Javier Castrilli quedó reflejada en esta frase, en medio de un Boca-Vélez repleto de polémicas.

19. “Si a Sampaoli le tirás la pelota, te la devuelve con la mano"

El Diez siempre se mostró muy crítico con Jorge Sampaoli y lo dejó claro en esta frase de 2017.

20. "Pelé debutó con un pibe…y le pegó a la jermu"

Durante una entrevista que dio en el programa El Rayo, en 1997, el Diez se acordó del brasileño Pelé.

21. “Si nos quedábamos afuera del Mundial yo me tenía que ir a Haití”

Argentina logró una angustiosa clasificación a Sudáfrica 2010, y Maradona se sinceró.

22. “Cuando escucho a Batista decir que Messi ahora es feliz, me pregunto dónde estaba durante los días de convivencia en Pretoria. Lionel conmigo también fue feliz. ¿Qué hizo Batista, se disfrazó de Piñón Fijo?"

Maradona y una crítica a Sergio Batista, su sucesor como DT en la Selección Argentina tras el Mundial de Sudáfrica 2010.

23. "A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos"

Tras un Boca-Colón con polémicas, Maradona le dio la dirección de su casa al entonces futbolista sabalero, con quien había tenido un encontronazo durante el partido.

24. “La droga es un pacman que te va comiendo toda tu familia”

El Diez y otra cruda reflexión sobre la droga.

25. “Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito le voy a meter cuatro"

Cuando todavía jugaba en Argentinos, Maradona hizo esa promesa en la previa de un partido ante Boca. Y cumplió.

26. “Quiero ver el sol y acostarme de noche. Antes no quería ni acostarme ni sabía lo que era una almohada”

Un Maradona sincero en su presentación como entrenador de Dorados de México, en 2018.

27. “Para jugar contra Australia nos daban café veloz. Grondona nos aseguró que no había control antidoping”

Maradona y su recuerdo sobre el Repechaje para clasificar al Mundial de 1994.

28. “El juez Bernasconi es muy rápido, es capaz de meterle un supositorio a una liebre”

Los jueces tampoco se salvaron de las ocurrencias de Maradona. En 2000, el Diez arremetió contra Hernán Bernasconi.

29. "La tenés adentro"

En la previa al Mundial de Sudáfrica 2010, Diego le dedicó estas palabras al periodista Juan Carlos Pasman.

30. “Si él es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Keith Richards y Bono del fútbol, todos juntos. Porque yo era la pasión del fútbol”

El Diez y otro palo para Pelé, que antes de esta declaración lo había criticado y se había comparado con el compositor alemán.

31. “La lista que me pidió Grondona, que yo se la di, era un tocuen. Tocuen es cuento”

En 2010, tras el Mundial de Sudáfrica, Maradona volvió a dispararle al presidente de la AFA por la lista de jugadores para un amistoso, antes de que el Diez dejara de ser el DT de la Selección.

32. “Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un shampoo”

El Diez y su particular manera de describir los festejos del portugués Cristiano Ronaldo.

33. “Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”

Maradona y su precisa explicación sobre cómo vive el fútbol.

34. “Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar”

En 1996 el Diez le apuntó al por entonces presidente de Estados Unidos.

35. "¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios"

Maradona y su ocurrencia sobre aquel histórico primer tanto que le marcó a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

36. “Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego”

En 2004 Diego criticó a la Iglesia.

37. “Si lo veo a Duhalde en el desierto, le tiro una anchoa”

Las frases de Maradona no siempre se quedaron en el deporte, sino que a veces también involucraban a políticos.

38. “Quedar afuera de un Mundial sólo es comparable a ver cómo le pegan a tu vieja y vos estás atado a una silla”

Lo dijo tras la eliminación de Argentina ante Países Bajos en el Mundial de Francia 1998.

39. “No nos metamos en la cabeza el 4-1 a Inglaterra. No nos comamos el chamuyo, la mentira de Alemania”

Lo aseguró en una conferencia de prensa horas antes de perder ante los europeos por 4-0 en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica.

40. “Fui, soy y seré drogadicto”

La dijo en 1996, cuando era una de las figuras que eran parte de la campaña “Sol sin drogas”.

41. “Ruggeri es un buchón. Ya le voy a mandar una nota que le va a doler mucho sobre la concentración en Trigoria sobre Mamá Dora y él. ¿Quién es Mamá Dora? Una señorita. A buchón, buchón y medio”

Maradona también arremetió contra Oscar Ruggeri, otro de sus compañeros en México 86.

42. “Le digo sanguchito porque está siempre cerca de la torta”

Maradona y su referencia al periodista Bernardo Neustadt.

43. “¿Me van a contar a mí cómo es Juan Simón? Lo conozco hace diez años. Es capaz de tomarle la leche al gato”

Otro a los que Maradona le dedicó una frase fue a Juan Simón, ex futbolista de Boca y actual comentarista de TV con quien tuvo una discusión.

44. “Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”

Maradona y una dura crítica a Lionel Messi, en 2018.

45. “Al principio la droga te pone eufórico. Es como ganar un campeonato. Y pensás: mañana qué importa, si hoy gané el campeonato”

Maradona y las drogas, su relación más complicada.

46. “Bush es un asesino, prefiero ser amigo de Fidel"

En 2003, Maradona aprovechó una visita a China para comparar a ambos mandatarios y darle su apoyo a Castro.

47. “Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo”

La dijo en 2013, en medio de un escándalo que involucraba a Rocío Oliva y Verónica Ojeda.

48. “Si el país no llega al arco contrario, tenemos que hacer cambios, aunque sea al Presidente”

El Diez y una reflexión sobre lo que Argentina estaba atravesando en 2001, cuando Fernando de la Rúa aún era el presidente del país.

49. “En mi puta vida pensé que iba a estar en Cuba jugando al golf”

Lo dijo en 2003, cuando estaba rehabilitándose en el país centroamericano.

50. “Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”

El Diez, un experto en tratar con humor temas complicados, en este caso su infancia.

51. “En Tailandia encontramos a los travestis más lindos del mundo”

Maradona y una particular confesión sobre un viaje que realizó junto a Verónica Ojeda cuando todavía eran pareja.

52. “Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación”

La pronunció en 1999, cuando todavía no había reconocido como hijos a Diego Junior ni a Jana.

53. “He jugado Barcelona-Real Madrid, pero Boca-River es distinto. Es como dormir con Julia Roberts”

Maradona comparó el Superclásico con la actriz de Hollywood.

54. “Jorge Valdano tiene más mentira que el truco”

Fue en la previa del Mundial de Sudáfrica, cuando Maradona no le perdonaba a Valdano que hubiera mostrado dudas sobre su designación como DT de la Selección.

55. “En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe y a mí no me creen que soy Maradona”

Otra frase para el recuerdo del Diez durante su rehabilitación en Cuba, en 2004.

56. "La rinoscopía, el pelo corto... Un día los muchachos de la Selección se van a rascar un huevo y Passarella se los va a mandar a cortar"

Otro de los apuntados por Maradona a lo largo de su vida fue Passarella, a quien criticó cuando éste era DT de la Selección.

57. “Miren que me han puesto apodos pero 'Pelusa' es el que más va conmigo porque me devuelve a la infancia en Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, de los arcos de caña cuando jugábamos solamente por la Coca y el sándwich. Eso era más puro”

La reflexión de Diego sobre sus inicios.

58. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”

La dijo en 1992 y lo pinta de pie a cabeza.

59. "Para los que no creyeron, con perdón de las damas: que la chupen".

Ya entrenador de la Selección, tras la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.

60. "El único que me puede hacer cambiar de opinión es Benja".

Diego y el vínculo con su nieto, el mejor de sus amigos.

Fuente: Clarín