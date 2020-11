A días de arrancar el torneo, Desamparados sumó un nuevo refuerzo

Un día después de conocer cómo se jugará el Torneo Federal A, Sportivo Desamparados abrochó un nuevo refuerzo. Según confirmaron fuentes del club el futbolista se llama Adrián Maidana, es mediocampista y llega de Talleres de Remedios de Escalada.

El futbolista cordobés, con pasado en Brown de Adrogué, viene de disputar 17 partidos en la institución de Escalada, de los cuales en 13 fue titular, y no convirtió goles. Su rendimiento futbolístico no fue el esperado a causa de una lesión, como la pubalgia. Sin embargo después se recuperó y en plena pandemia, en el mes de julio, le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta.

Ahora, tras casi cuatro meses de inactividad, llega a Sportivo Desamparados para tener revancha.

Maidana nació en La Francia, provincia de Córdoba. Sus inicios fueron en Belgrano de Córdoba (2007-2011), luego pasó por Sarmiento de Junín (2011-2013), Brown de Adrogué (2013-2014), Nueva Chicago (2014-2015), nuevamente Brown (2015-2019) y Talleres de Escalada, su última institución antes de arribar a San Juan.