El insólito 'engaño' que sufrió Carlos Bianchi de un histórico de Boca

Un histórico futbolista de Boca Juniors, que aún se encuentra en actividad, reveló en una entrevista televisiva que durante un tiempo engañó al 'Virrey' Carlos Bianchi con el fin de que no lo retara.

Se trata del defensor Clemente Rodríguez, quien en ESPN FC Show contó una decisión que tomó en sus primeros meses como futbolista del conjunto xeneize.

“Cuando arranqué en Boca tenía un Corsa chiquito. En los Andes andaba con bondi. Llegué a los 19 ó 20 años y Bianchi, en una charla, me dijo que no me comprara auto, que comprara una casa para mis papas”, explicó.

¡Clemente escondía el auto para que Bianchi no se enoje! Imperdible historia del ex Boca Juniors en #ESPNFCShow.



Y continuó: "Yo en ese momento concentraba con el Chipi Barijho, que tenía chofer porque no sabía manejar. A veces me tiraba por Pompeya, pasaba por Villa 21 donde estaba la familia de él y después me dejaba en Pompeya y yo me tomaba el colectivo en Puente La Noria para ir a Lomas”.

Al recordar su diálogo con el Virrey, aclaró que cuando adquirió su coche no entraba al estacionamiento del club para evitar que lo viera: “Carlos me hablaba de comprar la casa para mis viejos y al tiempo me compré el auto. Cambié este por un Eclipse (Mitsubishi) negro. No llegaba, estacionaba atrás de todo para que no me viera Bianchi porque él estacionaba con los otros ahí”.