La fiesta del turf ya se vive en el Jockey

El portón verde que está sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento se abre una y otra vez, como no pasaba desde marzo pasado cuando en el país declararon la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los veterinarios, peones, jockeys y ayudantes copan cada rincón de las instalaciones del hipódromo del Jockey Club. Las risas abundan, los chistes también. Se respira buen humor y todo tiene que ver con el regreso de las carreras tras siete meses de parate. “Estamos viviendo una emoción muy grande”, cuenta Rubén Mercado, peón y vecino del lugar.

El Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, que tradicionalmente se celebra todos los 11 de septiembre, este año se llevará a cabo un mes después: el 11 de octubre. Será un regreso atípico con apuestas online y sin gente, pero esperado para 80 familias que viven de la actividad. “Detrás del caballo hay 10 personas entre veterinarios, peones, jockeys y el que dirige, el que le pone la herradura y le proporciona la comida. Muchos desconocen lo que hay detrás del turf, pero son son decenas de familias que dependen de esto”, agrega Oscar Rébora, preparador de caballos.

Mientras unos preparan el alimento de los animales, otros salen a la pista a galopar como “entrenamiento” previo a la gran competencia de este próximo domingo. Uno de los que trota en la pista de tierra de 1.800 metros de extención es el caballo Atlas Again (foto), el único que ya sabe lo que es ganar el premio más importante de las carreras cuadreras de San Juan. Propiedad de un iglesiano, Horario Muñóz, el macho zaino se medirá ante Monte Pulciano, More Easy, Que Vaivén, Will Smit, Gianocchio D´Oro, El Maestrodelarte y Vio Veses.

Cuentan quienes saben de la actividad que será la primera vez que el clásico tenga todos protagonistas sanjuaninos. Por la pandemia, sobre todo por la cuarentena que deben realizar quienes ingresan a la provincia, este año no habrá caballos y jockeys invitados para la carrera más importante de las 19 que habrá. Sí lo habrá para las otras ya que arribarán varios pingos de Mendoza.

A pesar de que será una fiesta diferente, todos en el hipódromo coinciden en que este regreso servirá para apaciguar la desesperación que fue generando el cierre de las actividades deportivas durante varios meses. Por eso hay mucha ansiedad. A pesar de que las tribunas estarán vacías, para todos será una buena posibilidad de ganar los primeros pesos tras siete meses. “Ha sido todo muy difícil. Nosotros dependemos de las carreras, ya que de los premios nos queda un porcentaje. Y sin competencia no percibimos esa platita extra, fue duro”, agrega Mercado.

También será un gran desafío. San Juan tendrá su primera competencia deportiva en plena pandemia y será de la mano del turf, razón por la cual los ojos de las autoridades y demás deportes estarán puestos en el Jockey. Si todo sale como lo esperado piensan realizar otras carreras en noviembre y diciembre. “Va a ser una fiesta muy rara, pero esperamos que salga todo bien. Ansiábamos esto y por fin se nos da”, sostiene Rébora.

“En la previa de la carrera la jornada arranca a las 7 de la mañana, cuando se prepara al caballo para que salga a galopear. Luego se limpia el lugar donde duerme y se le da de comer: avena pasto y maíz”, Sergio Perona, entrenador.