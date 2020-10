Arde la previa electoral en la Liga Sanjuanina de Fútbol

La previa electoral de la Liga Sanjuanina de Fútbol está más candente que nunca. Aunque todavía no hay fecha para los comicios, todo depende de Personería Jurídica, hay una fuerte interna entre los dirigentes de los clubes más importantes por las elecciones. Hay un sector que pide la continuidad de Alberto Platero, pero el principal candidato a la presidencia, Oscar Cuevas, salió a cuestionar esa postura.

Todo se desató cuando este jueves en las instalaciones de Colón Junior hubo reunión entre los presidentes de los principales clubes sanjuaninos y dirigentes de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Mientras se trataban temas importantes que incumben a la redonda, el titular de Libertad Juvenil alzó la voz a favor del empresario y ex futbolista, quien está a cargo del organismo desde mayo de 2016. Específicamente lo que Marcelo Illanes pidió es que el equipo de Platero continúe hasta el 100º aniversario de la institución, que es el próximo 31 de enero de 2021.

El que no asistió a esa reunión casualmente fue Oscar Cuevas, presidente de Peñarol y candidato en las elecciones que se avecinan. Consultado por su ausencia sostuvo que la misma se debió a un "problema personal", pero no dudó en opinar sobre el deseo de algunos colegas de postergar los comicios hasta el próximo año. "No entiendo. Esa es la misma gente que quería sacar a Platero. La verdad es que me sorprende", comentó el ex camionero, amigo íntimo de Claudio "Chiqui" Tapia.

Oscar Cuevas, Peñarol.

Cabe destacar que las elecciones debían disputarse en abril pasado, pero quedaron suspendidas por la pandemia de coronavirus. Después cuando se reactivó el deporte apareció un decreto nacional, según explicaron desde la Secretaría de Deportes, que señalaba que las asambleas en los organismos, instituciones deportivas y uniones vecinales quedaban postergadas hasta marzo de 2021 a causa de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, según pudo averiguar este medio, ahora existe la posibilidad de celebrar la votación este mismo año. Podría ser a fines de octubre o principios de noviembre, esto ya fue consensuado por Platero y Cuevas. De hecho el actual presidente dio su palabra de realizar la asamblea antes de fin de año, pese al pedido de los dirigentes de que continúe en su cargo.

¿Se viene una segunda lista?

Además de Cuevas, hay otro dirigente que quiere ser protagonista de las próximas elecciones de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Se trata de Vicente Mancuso, de Atenas de Pocito, quien no descartó ir por la presidencia aunque antes buscará negociar una lista única. "Vamos a esperar una semana para ver qué unidad puede haber", respondió a este medio.