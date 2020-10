Video: Miguel Simón periodista que discutió con Fantino, ahora tuvo un mano a mano con Benedetto

Miguel Simón, periodista deportivo y panelista de ESPN FC, la semana pasada protagonizó una discusión con Fantino y su nombre se convirtió en tendencia nacional, muchos de ellos apoyándolo por sus dichos.

Al parecer, esta discusión ya quedó arreglada y en un pasado, pero este lunes volvió a hacer tendencia en Twitter y fue porque le ‘retruco’ unos dichos a Marcelo Benedetto, compañero suyo del panel.

En esta ocasión el periodista (que trabaja hace muchos años en ESPN y que nunca tuvo de compañeros a los de esta mesa porque la mayoría eran de FOX Sports) fue contundente con sus dichos: “Paredes no es cinco”, dicho que dejó perplejo a Benedetto y todos sus compañeros y siguió diciendo: “Argentina en el último tiempo arma un equipo con un ‘puede jugar de’ no con un ‘juega de’ “. Frase, haciendo hincapié que los técnicos ponen a los jugadores seleccionados en posiciones que no están acostumbrados.

Mirá el video completo:

Miguel Simón está TAN por encima de los que están en ese programa, que da la impresión que son SIMIOS y el los está educando. Que manera de cerrar ortos.pic.twitter.com/6mcsaFMVHc — Fan de Desabato (@fandelchavit0) October 27, 2020

Lo que dicen en las redes:

El momento que Palermo coincide con Miguel Simón y quedan todos calladitos es orgásmico. Cuanto simio en esa mesa por favor https://t.co/TOEr8IVj0f — Daniela (@daniceraolo7) October 27, 2020

Miguel Simón

Cundo llega a su casa y ve los TWITT que le dedica la gente pic.twitter.com/iJjDRvniR2 — EL BROKY (@ROTWAILLER2017) October 27, 2020