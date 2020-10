Uno a uno, los protocolos de los nuevos deportes habilitados en San Juan

Bajo nuevos protocolos, 24 disciplinas deportivas quedarán habilitadas desde el sábado 3 de octubre, y entre ellas estará 10 deportes en conjunto, como el básquetbol, cestoball, escuelas de fútbol 5, fútbol, futsal, handball, hockey sobre césped y sobre patines, rugby y el vóleibol. Los 10 protocolos contemplan los siguientes puntos:

1) Básquetbol

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Dentro del san juan juega: juegos de dribbling, tiros libres, competencias de triples, desplazamiento, juegos de destrezas, etc.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar solo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Estos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista perderá el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El deportista no podrá asistir a más de un club. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida. En lo posible, el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el COVID-19, como por ejemplo: el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, solo se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de COVID-19 informar al 107.

Distanciamiento social

El mobiliario deberá tener 2 metros entre sí.

Solo estará permitido el ingreso de hasta 10 jugadores y 2 entrenadores por entrenamiento.

No está permitido el ingreso de público espectador ni acompañante.

Evitar saludo físico.

En la entrada deberá tener alcohol en gel, bandeja o paño sanitizante.

Los jugadores de formativa no podrán ser acompañados durante el entrenamiento dentro del establecimiento, solo pueden ir acompañados hasta el ingreso y salida.

Se clausurarán bebederos

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado

Entrenamientos

Entrenamientos de no más de 10 deportistas y 2 entrenadores por turno.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.( ver imagen).

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de la misma, debiendo trabajar una persona por franja.( ver imagen).

Sólo se permitirá el acceso a aquellos jugadores con entrenamiento previamente asignado.

El uso de elementos como pelotas, elásticos, es individual, no se pueden compartir, etc.

Se prohíbe el uso de vestuarios y duchas.

No salivar.

El jugador debe ir ya cambiado desde su casa. En caso de sacarse alguna muda de ropa, está prohibido sacudir la misma.

No usar las manos para limpiar las zapatillas.

Mantener en todo momento distancia de mínima de 2 metros.

No se puede permanecer en el club si no se está haciendo actividad.

Se clausurarán bebederos y bidones.

Deben de llevar su botella de agua individual y su kit de higiene personal (toalla, alcohol en gel, jabón), identificadas.

Dejar bolsos y pertenencias personales en lugares asignados, marcados y separados entre sí 2 metros.

Higiene

Baños/vestuario

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación:

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso e barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

2) Cestoball

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edad: a partir de los 6 años, bajo la modalidad entrenamiento.

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar solo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El Deportista, no podrá, asistir a más de un club. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas la instituciones, para garantizar dicho cumplimiento

Establecimientos

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Distanciamiento social

El mobiliario deberá tener 2 metros entre sí.

Sólo estará permitido el ingreso de hasta 10 jugadores y 2 entrenadores por entrenamiento.

No está permitido el ingreso de público espectador ni acompañante.

Evitar saludo físico.

No permanecer más de 10 min. Una vez finalizado el turno.

En la entrada deberá tener alcohol en gel, bandeja o paño sanitizante.

Los jugadores de formativa no podrán ser acompañados durante el entrenamiento dentro del establecimiento, solo pueden ir acompañados hasta el ingreso y salida.

Se clausurarán bebederos.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado.

Entrenamiento

Entrenamientos de no más de 10 deportistas y 2 entrenadores por turno.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de la misma, debiendo trabajar una persona por franja.

No se permitirán ejercicio de enfrentamientos (1 vs 1, etc)

Sólo se permitirá el acceso a aquellos jugadores con entrenamiento previamente asignado.

El uso de elementos como pelotas, elásticos, es individual, no se pueden compartir, etc.

Se prohíbe el uso de vestuarios y duchas.

No salivar.

El jugador debe ir ya cambiado desde su casa, en caso de sacarse alguna muda de ropa, está prohibido sacudir la misma.

No usar las manos para limpiar las zapatillas.

Mantener en todo momento distancia de mínima de 2 metros.

No se puede permanecer en el club si no se está haciendo actividad.

Se clausurarán bebederos y bidones.

Deben de llevar su botella de agua individual y su kit de higiene personal (toalla, alcohol en gel, jabón), identificadas.

Dejar bolsos y pertenencias personales en lugares asignados, marcados y separados entre si 2 metros.

Higiene

Baños/vestuario

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

3) Escuelas de fútbol 5

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 12 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 13 años en adelante (incluye a niños que cumplan 13 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Las actividades del san juan juega serian por ejemplo: funcional futbol, metegol humano, futbol tenis, teqball, competencia de destrezas y habilidades (penales, definición, etc).

La Escuela de Fútbol deberá poner en conocimiento a los alumnos y a sus padres o tutores, sobre las medidas que deberán cumplir establecidas en el presente protocolo.

Los padres y alumnos deberán cumplir con todo el contenido del presente protocolo.

El adulto que lo lleve a la clase al alumno, en el caso de permanecer en el predio, no podrá bajarse del automóvil.

Una vez que ingrese al predio, el deportista debe acudir a ubicarse en el lugar que se le indique, siempre debiendo ocuparse los espacios marcados desde atrás hacia delante y al momento de retirarse se debe comenzarse de adelante hacia atrás, es decir deben retirarse primero los alumnos que están adelante.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El deportista no podrá asistir a más de una institución. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se prohíben bebederos y bidones.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de las mismas, debiendo trabajar una persona por franja.

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

La institución deberá proveer de alcohol en gel en espacios comunes para el higiene de manos.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado

Entrenamiento

Solo se puede ingresar con turno previamente otorgado vía online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no la competencia.

El entrenamiento tendrá una duración máxima de 60 minutos, con 15 minutos entre sesión y sesión para desinfección de las instalaciones.

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club. Profesores y administrativos.

No compartir botellas de bebida ni material deportivo como camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito deportivo.

Todos los elementos deben ser de uso En caso de ser suministrados por el club deberá realizarse la correspondiente desinfección antes y después del uso.

Solo se puede ingresar con turno previamente otorgado vía online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no la competencia.

El entrenamiento tendrá una duración máxima de 60 minutos, con 15 minutos entre sesión y sesión para desinfección de las instalaciones.

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club. Profesores y administrativos.

No compartir botellas de bebida ni material deportivo como camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito deportivo.

Todos los elementos deben ser de uso En caso de ser suministrados por el club deberá realizarse la correspondiente desinfección antes y después del uso.

No está permitido el público o acompañantes.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido: de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo superior a 2,50 metros, debiendo trabajar una persona por franja.

Cada jugador deberá contar con sus elementos de higiene personal como jabón de manos, alcohol en gel, su botella de agua y su toalla. Todo identificado.

Como máximo 12 jugadores.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico, mantendrá la distancia social recomendada de 2 metros.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 m de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar

4) Fútbol

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Quedan habilitadas las canchas de A.D.E.P.U bajo la modalidad entrenamiento.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios y natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El Deportista, no podrá, asistir a más de una institución. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se prohíben bebederos y bidones.

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados camarines.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

La institución deportiva confeccionará box bien marcado en el piso, banquetas o gradas de tribunas con el distanciamiento social sanitario, para que cada deportista deje sus pertenencias.

La institución deberá proveer de alcohol en gel en espacios comunes para la higiene de manos.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado.

Entrenamiento

Solo se puede ingresar con turno previamente otorgado vía online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no la competencia.

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club. ( no mientras entrena)

No compartir botes de bebida ni material deportivo como camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito deportivo.

El deportista debe ir ya cambiado, a excepción del calzado.

Todos los elementos deben ser personales,( balón). Se desinfectaran antes y posterior al turno.

Máximo 16 deportista y 2 entrenadores en esta etapa.( ver imagen).

No está permitido el público o acompañantes.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados mínimo, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento. (ver imagen).

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de la mismas, debiendo trabajar una persona por franja.( ver imagen).

Durante la clase, el entrenador o preparador físico, mantendrá la distancia social recomendada de 2 metros.

Al momento del descanso, cada deportista debe hacerlo en su box previamente marcado y designado.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico deben usar el tapaboca en todo momento.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 m de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

5) Futsal

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edad: A partir de los 6 años, bajo la modalidad entrenamiento.

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios y camarines.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El Deportista, no podrá, asistir a más de una institución. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se prohíben bebederos y bidones.

La institución deportiva confeccionará box bien marcado en el piso, banquetas o gradas de tribunas con el distanciamiento social sanitario, para que cada deportista deje sus pertenencias.

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

El club habilitará solamente la cancha. Las instalaciones habilitadas son: secretaria, gimnasios y baños. Permanece cerrados camarines, etc.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

No están permitidas las reuniones sociales de ninguna índole.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado

Entrenamiento

Solo se puede ingresar con turno previamente otorgado vía online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no la competencia.

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club. ( no mientras entrena)

No compartir botes de bebida ni material deportivo como camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito deportivo.

El deportista debe ir ya cambiado, a excepción del calzado.

Todos los elementos deben ser personales,( balón). Se desinfectaran antes y posterior al turno.

Máximo 16 deportista y 2 entrenadores en esta etapa.( ver imagen).

No está permitido el público o acompañantes.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados mínimo, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento. (ver imagen).

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de la mismas, debiendo trabajar una persona por franja.( ver imagen).

Durante la clase, el entrenador o preparador físico, mantendrá la distancia social recomendada de 2 metros.

Al momento del descanso, cada deportista debe hacerlo en su box previamente marcado y designado.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico deben usar el tapaboca en todo momento.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 m de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

6) Handball

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El Deportista no podrá asistir a más de una institución. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Distanciamiento social

El mobiliario deberá tener 2 m entre si.

Sólo estará permitido el ingreso de hasta 10 jugadores y 2 entrenadores por entrenamiento.

No está permitido el ingreso de público espectador ni acompañante.

Evitar saludo físico.

En la entrada deberá tener alcohol en gel, bandeja o paño sanitizante.

Los jugadores de formativa no podrán ser acompañados durante el entrenamiento dentro del establecimiento, solo pueden ir acompañados hasta el ingreso y salida.

Se clausurarán bebederos.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado

Entrenamiento

Entrenamientos de no más de 10 deportistas y 2 entrenadores por turno.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.( ver imagen).

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de la misma, debiendo trabajar una persona por franja.( ver imagen).

SOlo se permitirá el acceso a aquellos jugadores con entrenamiento previamente asignado.

El uso de elementos como pelotas, elásticos, es individual, no se pueden compartir, etc.

Se prohíbe el uso de vestuarios y duchas.

No salivar.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

7) Hockey sobre césped

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se clausurarán bebederos.

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, muros y baños. Permanece cerrados camarines.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

No están permitidas las reuniones sociales de ninguna índole.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado.

Entrenamiento

Solo se puede ingresar con turno previamente otorgado via online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no la competencia.

El entrenamiento tendrá una duración máxima de 60 minutos, con 15 minutos entre sesión y sesión para desinfección de las instalaciones.

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club.

La hidratación debe ser individual. Deberán llevar su kit de higiene personal(jabón, alcohol en gel, toalla).

El deportista debe ir ya cambiado, a excepción del calzado de ser necesario.

Todos los elementos deben ser personales (palo, bocha, guantes), el club no puede proveer ningún elemento a los jugadores.

Máximo 16 deportista y 2 entrenadores en esta etapa.

No está permitido el público o acompañantes.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados mínimo, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de las mismas, debiendo trabajar una persona por franja.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico, mantendrá la distancia social recomendada de 2 metros.

Al momento del descanso, cada deportista debe hacerlo en su box previamente marcado y designado.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico deben usar el tapaboca en todo momento.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación:

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

8) Hockey sobre patines

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

En la modalidad del san juan juega abarca penales, tiros libres, duplas pases y bochas y demás juegos lúdicos individuales con un elemento.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El deportista, no podrá, asistir a más de un club. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se clausurarán bebederos.

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados camarines.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

La institución deportiva confeccionará box bien marcado en el piso, banquetas o gradas de tribunas con el distanciamiento social sanitario, para que cada deportista deje sus pertenencias.

La institución deberá proveer de alcohol en gel en espacios comunes para la higiene de manos.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado.

Entrenamiento

No está permitido el público o acompañantes.

Deberá respetarse para esta disciplina el espacio establecido de 1 persona por cada 6,25 metros cuadrados mínimo, el mismo deberá ser marcado en la superficie de entrenamiento.

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de las mismas, debiendo trabajar una persona por franja.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico, mantendrá la distancia social recomendada de 2 metros.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico deberán usar el tapaboca en todo momento.

Al momento del descanso, cada deportista debe hacerlo en su box previamente marcado y designado.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación:

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

9) Rugby

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

En la modalidad del san juan juega abarca penales, tiros libres, duplas pases y bochas y demás juegos lúdicos individuales con un elemento.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El deportista no podrá asistir a más de un club. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se clausurarán bebederos .

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados camarines.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

La institución deportiva confeccionará box bien marcado en el piso, banquetas o gradas de tribunas con el distanciamiento social sanitario, para que cada deportista deje sus pertenencias.

La institución deberá proveer de alcohol en gel en espacios comunes para la higiene de manos.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado.

Entrenamiento

Máximo de 16 jugadores y 2 entrenadores por turno.

Solo se puede ingresar con entrenamiento previamente otorgado via online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no el contacto, no la competencia.

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club.

Se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo de la cancha o por el ancho de las mismas, debiendo trabajar una persona por franja.

Se podrá trabajar en cuadros de minino 6,25 metros cuadrados por deportista.

No está permitido el público o acompañantes.

Cada jugador debe tener su box demarcado para entrenamiento.

Durante la clase, el entrenador o preparador físico, deberá usar el tapaboca de manera permanente y mantener la distancia social recomendada de 2 metros.

Evitar compartir elementos de uso personal.

La hidratación es personal.

Deberán llevar su kit de higiene personal (toalla, alcohol en gel, jabón).

Prohibido salivar.

Si asisten padres o acompañantes deberán quedarse en el vehículo, no podrán descender.

Actividades físicas permitidas

Carreras lineales respetando 2,5 metros a los costados.

Carreras circulares respetando 2,5 metros entre el de adelante y atrás.

Carreras con vallas y obstáculos en las mismas condiciones.

Caídas al piso, evasión, rolidos , chestin , cuadripedia estática y dinámica , respetando siempre la distancia social.

Trabajos con pesas en estación fuera del gimnasio, en espacio al aire libre. Siempre con previa desinfección antes y después de su uso. Respetando el box de 6,25 metros cuadrados.

Actividades prohibidas

Todo tipo de contacto: formaciones fijas.

Scrum

Maul

Line

Rack

Tackle

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación:

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar

10) Vóleibol

Para la nueva habilitación

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

La institución mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de San Juan Responsable

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de San Juan Responsable. Una vez aprobado el examen y validado vía online por la Secretaría de Deportes, podrá imprimir la Oblea de “institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes, deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Posteriormente se procederá a la carga de la institución en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades

Día y hora: lunes a domingo de 8 a 24 hs.

Edades:

Modalidad “San Juan juega”: desde los 6 hasta los 11 años inclusive.

Modalidad entrenamiento: a partir de los 12 años en adelante (incluye a niños que cumplan 12 años en este año calendario).

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia de la institución.

Independientemente de la autorización otorgada por la S.E.D, la apertura y funcionamiento del establecimiento dependerá de las normativas del municipio donde se encuentre la institución.

El enfoque se basa en “Entrar – Entrenar – Salir”

Dentro del san juan juega abarca: destrezas y habilidades con pelota, puntería, saque a un lugar, ejercicio de traslación, ejercicios de armado.

Las instalaciones habilitadas son: secretaria, canchas y baños. Permanece cerrados vestuarios, camarines, natatorios, etc.

El personal debe usar barbijo, cubre boca o mascara facial en todo momento.

Mínimo personal requerido para el funcionamiento del club/cancha.

El jugador deberá ingresar con tapaboca (antes y después de la actividad).

Realizar capacitación para los deportistas sobre los cuidados presentados en este protocolo.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

Turnos

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 15 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

El deportista debe sacar el permiso en la página de Deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Se podrá ingresar sólo con turno, otorgado por la institución previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

La institución deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y la institución no podrá reemplazarlo con otra persona.

El deportista no podrá asistir a más de un club. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento

Establecimiento

Cada club deberá tener un plano de acceso y salida, en lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar marcados.

Deberá tener expuesto cartelería con protocolos de higiene por el Covid-19 como por ejemplo el lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria (podrá obtenerse ingresando aquí).

El club se mantiene cerrado al público, se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de Covid-19 informar al 107.

Se clausurarán bebederos.

La institución deportiva confeccionará box bien marcado en el piso, banquetas o gradas de tribunas con el distanciamiento social sanitario, para que cada deportista deje sus pertenencias.

En lo posible se sugiere el pago por medio electrónico. En casos de no poder realizarse, debe realizarse en lugar, con la menor demora, no emitir recibos físicos.

El club habilitará solamente la cancha. Las instalaciones habilitadas son: secretaria, gimnasios y baños. Permanece cerrados camarines.

Eliminar en lo posible todo acceso con contacto.

No están permitidas las reuniones sociales de ninguna índole.

Si asisten padres o acompañantes deberán quedarse en el vehículo, no podrán descender.

Ingreso

Se sugiere limitar el ingreso de personas que integren grupos de riesgo, sobre todo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabéticos o embarazadas.

Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras finalización no deben permanecer más de 10 minutos (retirarse de inmediato).

El deportistas deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos.

Los deportistas que ingresen, luego de llenar sus datos, deben dirigirse directamente a su área de trabajo

Al ingreso del establecimiento y de la cancha se dispondrá de alcohol en gel o solución hidroalcohólica al 70% y una bandeja sanitizante. El deportista deberá higienizar sus manos y calzado.

Entrenamiento

Solo se puede ingresar con turno previamente otorgado via online.

En esta fase solo está permitido el entrenamiento, no la competencia.

El entrenamiento tendrá una duración máxima de 60 minutos, con 15 minutos entre sesión y sesión para desinfección de las instalaciones.

Máximo de 12 deportistas y 2 entrenadores por turno. Un persona por 6,25 metros cuadrados mínimo entre los deportistas (ver imagen)

Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club.

En esta etapa no puede haber contacto físico en los deportistas.

Los elementos a utilizar, deben ser de uso estrictamente personal. En caso de que club provea de elementos, como pelotas, deben ser desinfectados previo y al finalizar su utilización.

También se podrá trabajar en franjas lineales de 2,50 metros de ancho por el largo superior a 2,50 metros, debiendo trabajar una persona por franja.

Se prohíben las asistencias técnicas manuales.

No salivar.

La hidratación es personal. Deberán llevar su kit de higiene personal (alcohol en gel, toalla, jabón).

El jugador debe ir ya cambiado desde su casa. En caso de sacarse alguna muda de ropa, está prohibido sacudir la misma.

No limpiar las zapatillas con las manos.

El entrenador deberá tener tapaboca y mantener en todo momento distancia de 2 metros.

No se puede permanecer en el club más de 10 minutos después de terminar la actividad.

Higiene

Baños/vestuarios

Duchas y vestuarios permanecerán cerrados.

Se deberá proveer todos los elementos recomendados para la correcta higiene de mano.

Cada 2 hs se realizará una desinfección de 15 min. En cada baño.

Desinfección y ventilación

Previo a la apertura de las instalaciones, las mismas serán desinfectadas, con solución lavandina-agua.

Se incorpora en el acceso al establecimiento, una alfombra de hipoclorito diluido para que el socio haga la limpieza correspondiente del calzado al ingreso.

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación diaria. No podrán habilitarse para su uso, aquellos espacios que no tengan posibilidad de ser ventilados.

Personal

El uso de barbijo/tapaboca, es obligatorio para todo el personal.

Respetar 2 metros de distancia con el resto del personal o socio.

Los elementos de utilización del personal, serán provisto por el club, para asegurar condiciones de higiene.

Cada establecimiento designará a una persona denominada “guía de salud”, quien será la encargada de velar por el cumplimiento del protocolo.

Incumplimiento

Constatando el incumplimiento de las reglas de este protocolo, el personal del Club está autorizado a dar por concluido el turno y solicitar a los jugadores que se retiren de inmediato, esto, sin perjuicio de las sanciones sociales o de otro tipo que puedan corresponderles.

Control

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.