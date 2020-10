Nico García, el pibe que sigue la ruta de los mejores del mundo

“Estando fuera de la pista me doy cuenta que estoy viviendo un sueño, pero cuando ya me subo a la moto me concentro en el trabajo y la técnica”. Tiene 16 años y una sensatez poco habitual para un chico de esa edad. Mucho tiene que ver su actividad deportiva y lo que está viviendo a casi 12 mil kilómetros de su casa y de sus afectos. Nicolás García no es un chico más. El piloto sanjuanino es una de las promesas del motociclismo sanjuanino y argentino. Hoy está en Italia, en plena pandemia y sin sus padres, pero siguiendo la ruta de los mejores del mundo.

El joven cruzó el charco a principio de septiembre para probar suerte en las grandes pistas de Europa. De la mano del Team GP3 Pasano, equipo semioficial Kawasaki, debutará el próximo 17 y 18 de octubre en la última fecha del Campeonato Italiano de Velocidad (CIV SBK 2020), en la categoría SuperSport 300 con una moto 400cc. Previo al desafío se encuentra entrenando en uno de los kartódromos más famosos, el Di Pomposa.

Allí, una pista de 1200 metros de longitud, inaugurada en 1960, se concentran muchos reconocidos pilotos a nivel mundial. Uno es Valentino Rossi, el italiano que ostenta nueve títulos mundiales en cuatro categorías y es hexacampeón de la categoría MotoGP. El otro es Francesco Bagnaia, el joven de 23 años que defenderá los colores del Ducati Team en el Campeonato del Mundo 2021 de MotoGP. “El otro día estuve entrenando con Francesco. Ahora me tocó hacer unos test en Vallelunga, donde me fue bien. La idea era conocer la pista, y ajustar detalles en el trazado y los cambios”, comentó el joven.

El piloto sanjuanino viene de ser campeón de la categoría GP2 y GP3 Amateur del campeonato chileno de motociclismo de velocidad, y de subir al podio en el GP3 de las Américas que se disputó el año pasado en el Circuito San Juan Villicum.

Para Nico ya empezó la cuenta regresiva. En dos semanas estará compitiendo en el Campeonato Italiano, y no hay que perder de vista el objetivo: hacer una buena presentación, sin importar la posición. “Ya tuve contacto con la Kawasaki 400cc con la que voy a correr, y las sensaciones fueron muy buenas. Estoy contento. No puedo decir en qué lugar terminaré, pero espero que todo salga bien. Esto lo tomo como una experiencia”, señaló.

También entrena desde casa. Como todo un profesional, tiene gimnasio y hasta nutricionista que lo controla diariamente. “Estoy entrenando muy fuerte. Esto es otro nivel, mucho más profesional en cuanto a organización y todo lo que respecta al deporte. Estoy muy contento de vivirlo", expresó a días de cumplir su gran sueño en el Viejo Continente.